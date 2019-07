Jakub Svoboda, Jan Holý, Právo

Pokud chtějí mít jistotu, musí si termín ubytování zajistit ve značném předstihu. Sehnat v penzionech či kempech ubytování na poslední chvíli, třeba jen na víkend, je v nejzajímavějších lokalitách o prázdninách téměř nemožné.

Podstatně lépe jsou na tom vodáci. Pokud prší a sjíždět řeku se jim nechce, posunout termín většinou moc nevadí. Místo pro stan na tábořištích kolem řek většinou vždy najdou.

Víkendové pobyty jsou v oblibě stále víc

Na letní dovolenou vyráží sedm z deseti Čechů a domácnosti počítají, že za ni letos podle odhadů utratí v průměru 23 tisíc korun. Loni to podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere bylo 21 788 korun. Téměř čtvrtina (23,1 procenta) českých domácností si ale ani týden dovolené v tuzemsku či zahraničí nemůže dovolit a tráví dovolenou doma v místě bydliště.

Podle ředitelky portálu Slevomat Marie Havlíčkové výběr dovolené v Česku ovlivňují hlavně dva faktory – ekonomická situace a počasí. „Pohledem skrze peněženky je to již několikátá sezona po sobě, která by měla být pro české hoteliéry opět rekordní. V meziročním srovnání vidíme růst tuzemských pobytů o 20 procent,“ sdělila Právu.

Přibývá podle ní klientů, kteří nejezdí jen na velkou dovolenou, ale klidně si v sezoně dopřejí i několik víkendových pobytů. „Z toho jasně vyplývá, že sehnat na poslední chvílí ubytování v nejzajímavějších lokalitách na víkend je takřka nemožné,“ upozornila Havlíčková.

Celotýdenní pobyt pro rodiče s dvěma dětmi vyjde v Česku v průměru na 9700 korun Marie Havlíčková, Slevomat

Češi velké rodinné pobyty plánují nejčastěji v dubnu a květnu. V červnu pak prodeje prudce rostou, to jsou však již nejžádanější místa značně probraná. Zároveň do statistik tradičně promlouvá počasí.

„Jelikož stejně jako loni i letošní červen byl slunečný a teplý, mnoho zákazníků rádo využije dovolenou v tuzemsku, kde je mnohdy tepleji než třeba u Středozemního moře. To je také jedním z důvodů, proč letošním trendem jsou chaty a chalupy s vlastním bazénem. Ty jsou již beznadějně probrané,“ uvedla Havlíčková.

A kolik taková rodinná dovolená v Česku stojí? Víkendový pobyt pro rodiče s dvěma dětmi vyjde podle Slevomatu v průměru na 3700 korun, celotýdenní pak na 9700 korun.

„Zajímavá a neokoukaná místa, kde mají ještě volno, lze najít hned za českými hranicemi. Přičemž cenově nemusí vyjít o mnoho dráž. Polská strana Krkonoš nabízí velkou řadu hotelů, které jsou často na lepší úrovni než ty české. To samé platí o rakouském příhraničí,“ dodala Havlíčková.

Last minute hodně zlevnily

Pokud si lidé o prázdninách chtějí užít sluníčko, teplo a koupání, vyjíždějí do přímořských letovisek. Ti, kdo nechali koupi zájezdu na poslední chvíli (last minute), u některých destinací mohou teď hodně ušetřit. Právu to potvrdila Andrea Řezníčková, mluvčí největšího českého internetového prodejce zájezdů společnosti Invia.

ČTĚTE TAKÉ

Zahraniční destinace lákají Čechy čím dál víc. Letos pro ně bude nejlevněji v Turecku

„Momentálně máme last minute zájezdů ještě dostatek a za opravdu skvělé ceny. Hitem letošního léta je Turecko, to nabízíme v last minute už od 6290 korun. Řecko od 6950 korun a Egypt od 9190 korun,“ uvedla.

Vybrané zájezdy se podle ní prodávají i v akcích, při kterých může dítě cestovat zdarma nebo se slevou. „Osobně bych si pořídila dovolenou, dokud je ještě čas a je z čeho vybírat. Letos tomu tak nemusí být dlouho. Poptávka je veliká,“ vysvětlila.