Jak potvrdily výsledky průzkumu portálu Ušetřeno.cz, oblíbenost zahraničních destinací u Čechů neklesá, naopak. Letos se téměř tři pětiny lidí chystají strávit dovolenou u moře či plánují vyrazit na poznávací zájezdy i nejrůznější wellness pobyty.

Na dovolenou se lidé těší, předpokládají, že si odpočinou, načerpají síly na další týdny a měsíce a ze získaných zážítků budou žít ještě hodně dlouho. Není tedy divu, že dovolenou mnozí plánují s dostatečným předstihem, minimálně měsíc dopředu. Pětina lidí v průzkumu uvedla, že tak dokonce činí ihned po skončení minulé dovolené. Pouze každý desátý oslovený ji řeší na poslední chvíli.

Třetina spoří celý rok

Výdaje za dovolenou představují pro naprostou většinu rodin velký zásah do rozpočtu. Je tedy třeba dobře naplánovat, co si mohou dovolit. Svému plánu Češi přizpůsobují i dobu, po kterou na pobyt v cizině šetří, například více než třetina lidí si na něj spoří pravidelně po celý rok.

Naprostá většina Čechů si vytváří alespoň hrubý plán výdajů na dovolenou, v průzkumu to uvedly necelé tři pětiny lidí. Každý devátý se pak svého plánu striktně drží, ovšem na druhou stranu zhruba třetina lidí se na dovolené nijak neomezuje.

A kolik mají Češi v plánu za zahraniční dovolenou vydat? Zhruba stejný počet oslovených - více než čtvrtina - počítá s výdaji na osobu a týden ve výši od pěti tisíc do deseti tisíc korun či ve výši od 10 tisíc do 15 tisíc korun. Pětina pak předpokládá útratu za týdenní pobyt pro jednu osobu do 20 tisíc korun. Každý šestý oslovený počítá s výdaji přes 20 tisíc korun. Ovšem s výdaji do pěti tisíc korun si plánuje vystačit více než desetina lidí.

Peníze na dovolenou si vozíme už z Česka

Během dovolené bude pochopitelně potřeba hradit i různé výdaje. Češi se už naučili platit i bezhotovostně, přesto ne všude je možné platební kartu použít. Je tedy třeba mít v peněžence i nějaké bankovky a mince země, ve které dovolenou tráví.

A jak to lidé řeší? Celkem 45 procent dotázaných si obvykle vymění určitou část zahraniční měny doma a zbytek si pak buď vymění v cílové destinaci, popřípadě si ji tam vybere z bankomatu. Téměř shodný počet lidí (43 procent), přičemž převážně jsou to lidé starší 55 let, si naopak veškerou zahraniční měnu veze už z domova, protože si ji nechtějí vybírat ani měnit v zahraničí.

Sedm lidí ze sta si žádné valuty nevozí, řeší to až v zahraničí a pěti lidem ze sta zbyl dostatek zahraniční měny ještě z minulé dovolené.

Češi na dovolené nejčastěji kombinují platby ve valutách spolu s platební kartou, což potvrdilo 45 procent oslovených. „Je dobré mít s sebou do zahraničí platební kartu i valuty. I v nejoblíbenějších turistických destinacích – Chorvatsko, Itálie nebo Řecko – se úplně bez valut neobejdete, obzvlášť když platíte drobné věci, jako je zmrzlina, jídla ve stánku nebo suvenýry na trhu. Jinak si na dovolené vystačíte s debetní kartou a placení s ní většinou vyjde nejvýhodněji. Za zvážení stojí i kreditní karta, kterou oceníte v případě ztráty peněz nebo v letadle, kde nelze platit debetní kartou,“ doplnil Lukáš Kaňok z portálu Ušetřeno.cz.

Pouze ve valutách hradí své útraty třetina lidí, opět jsou to spíše lidé starší 55 let. Čtvrtina lidí - zejména mladší ročníky a lidé do 45 let - platí především kartou. Mobilní telefon plánuje použít k platbě na dovolené pouze šest lidí ze sta.