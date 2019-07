Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Koupili jste si zájezd, zaplatili i za nadstandardní služby a na místě pobytu jste zjistili, že je všechno jinak. K moři to nemáte slibovaných pár metrů, ale spíš kilometrů, místo na moře se díváte do dvora či avizovaný sportovní areál se teprve buduje. Pokud se do podobné situace dostanete, braňte se. Máte plné právo všechny vady zájezdu reklamovat.

Na nic nečekejte a ozvěte se už na dovolené

Cestovní kancelář, jejímž prostřednictvím na zájezd vyrážíte, je coby jeho pořadatel povinna zajistit, aby probíhal v souladu s uzavřenou smlouvou. A nezáleží na tom, zda ona sama poskytuje danou službu či ji zabezpečuje jiný smluvní partner - například letecká společnost či třeba hotel.

„Podobu zájezdu určuje sepsaná smlouva nebo vystavené potvrzení o zájezdu, jedno z toho musí mít písemnou podobu. Ohlídejte si, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě, potvrzení, katalogu či dalších pokynech,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

V případě, že zjistíte nesrovnalosti s uzavřenou smlouvu, nečekejte s reklamací až na návrat domů, ozvěte se ještě v průběhu dovolené, cestovní kancelář je povinna sjednat nápravu. Pokud například výhled z pokoje nebo jeho vybavení neodpovídá tomu, co jste si zaplatili a máte to uvedené i ve smlouvě, bezodkladně upozorněte delegáta cestovní kanceláře, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy, a požadujte okamžitou nápravu nebo si alespoň vyžádejte vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci.

Rozhodně se vám vyplatí veškeré vytýkané nedostatky zdokumentovat, abyste při reklamaci měli v ruce důkaz. Pořiďte si proto fotografie, využít můžete například i písemná svědectví dalších účastníků zájezdu.

Využít je možné i frankfurtskou tabulku slev

Vaši dovolenou mohou ale znepříjemnit i vady, se kterými se v danou chvíli nedá nic dělat. Například slibovaný hotelový bazén je v rekonstrukci a vy ho tak nemůžete používat nebo třeba nebude fungovat hotelový výtah a vy budete bydlet ve vyšším patře apod. V těchto i dalších podobných případech máte plné právo na finanční kompenzaci.

Řídit se můžete tzv. frankfurtskou tabulkou slev, kterou užívají při rozhodování zejména německé soudy. Podle ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat slevu 10 až 20 procent a u nefunkčního výtahu pět až 10 procent z ceny zájezdu.

Po návratu domů s reklamací u cestovní kanceláře neotálejte. Právo na slevu z ceny zájezdu vám vznikne pouze v případě, že budete vady reklamovat bez zbytečného odkladu. K promlčení dojde sice až za dva roky, reklamaci je však nutné uplatnit co nejdříve po návratu, nejdéle do jednoho měsíce.

Přišli jste o kartu? Okamžitě ji zablokujte



Další nepříjemností, která vás na dovolené může potkat, je ztráta hotovosti, ale především pak platebních karet. I když odborníci doporučují vzít si s sebou do zahraničí alespoň dvě platební karty a nosit je odděleně, mnozí lidé tak bohužel nečiní.

Pokud ztratíte či vám třeba zloději odcizí peněženku s veškerou hotovostí, ovšem platební karty vám zůstanou, můžete s nadsázkou mluvit o štěstí. Ovšem to potká opravdu jen zlomek lidí, naprostá většina Čechů totiž platební karty nosí společně s penězi v peněžence.

„Důležité je ukradenou či ztracenou platební kartu co nejdříve zablokovat. Snadno to lze provést v mobilní aplikaci nebo telefonicky. Navíc je možné zpětně reklamovat případné neoprávněné transakce,” uvedl pro Právo Lukáš Kropík z České spořitelny (ČS).

Pomoci vám může vaše banka

Jednou z možností, jak se s nedostatkem financí vypořádat, je požádat o pomoc banku. Domluvte se s ní při blokaci karty o zaslání nouzové hotovosti (tzv. Emergency Cash) či náhradní platební karty (tzv. Emergency Card). Na vybranou pobočku vám pak co nejdříve zašle požadovanou hotovost či náhradní kartu s omezenou dobou platnosti.

Jak vám může pomoci vaše banka

Náhradní hotovost (Emergency Cash)

V případě této služby kartová společnost pomůže klientům s výplatou potřebné částky peněz.

Po uvedení základních údajů a poskytnutého hesla si ji lze vybrat v členské bance Visa/Mastercard, která je nejblíže místu pobytu v zahraničí.



U karet Visa trvá zaslání do zahraničí jeden až tři pracovní dny podle typu karty, u karet Mastercard dva pracovní dny od požádání.



trvá zaslání do zahraničí jeden až tři pracovní dny podle typu karty, u dva pracovní dny od požádání. Karta je zasílána kurýrem na adresu zvolenou klientem a je určena pouze pro výběry na pobočkách bank/platby u obchodníků bez PINu.



Klient si může vybrat hotovost v členské bance Visa/Mastercard, která je nejblíže, nebo pobočky Western Union. U karet Visa je služba poskytována do jednoho až tří pracovních dní (podle typu karty) od požádání, u karet Mastercard do jedné hodiny po odsouhlasení výplaty bankou. Náhradní karta (Emergency Card)

Po zablokování karty může klient kartovou společnost požádat o vydání emergency karty. Je určena k výběru hotovosti u přepážek bank (Cash Advance) a k platbám nutným k návratu ze zahraničí, nikoliv k výběru peněz z bankomatu.



Karta je bez PINu a má platnost dva kalendářní měsíce. Obvykle se zasílá do dohodnuté členské banky Visa/Mastercard, která je nejblíže místu klientova pobytu.

U karet Visa trvá dodání jeden až tři pracovní dny podle typu karty, u karet Mastercard dva pracovní dny od požádání. Zdroj: Česká spořitelna



Počítejte však s tím, že tato pomoc nebude nijak levná. Banky si účtují několikatisícové poplatky. Máte-li ale svou kartu pro tyto případy pojištěnou, platit je nebudete.

„Pokud má klient uzavřené pojištění platebních karet Merlin, pak mu je v případě využití služby Emergency Cash Advance poplatek vrácen,” upřesnil pro Právo Michal Teubner z Komerční banky.

„Pokud má klient ke své platební kartě sjednáno Pojištění ztráty a krádeže karty variantě Extra, může tyto poplatky nárokovat v rámci podání Oznámení o škodné události,” uvedl Patrik Madle z ČSOB.

Poplatky za služby Emergency Cash a Emergency Card

Banka

Emergency Cash Emergency Card Česká spořitelna

3000 Kč

3000 Kč

ČSOB

3000 Kč

4000 Kč

Fio banka

--

5000 Kč

Komerční banka

3500 Kč

4000 Kč

Moneta Money Bank

3000 Kč

3000 Kč

Sberbank

3000 Kč

4000 Kč

Zdroj: banky



Řešení pro případy, kdy by klienti mohli v zahraničí přijít o platební kartu, nabízí Air Bank. „Připravujeme spuštění novinky, která by tyto případy mohla ještě více zjednodušit. Jedná se o tzv. digitalizaci karty před výrobou. To znamená, že když si klient požádá o novou kartu, tak si ji ještě předtím, než mu fyzicky přijde poštou, může nahrát do svého telefonu a platit s ní. Digitalizace karty by mohla pomoci klientům i v situaci, kdy přijdou v zahraničí o svou platební kartu. Je ale nezbytné, aby klient měl chytrý telefon s možností platit mobilem, a také aby v dané destinaci byly dostupné bezkontaktní platební terminály. Výhodou pro pobyt v zahraničí je, že mobilem se dá platit i ve chvíli, kdy klient není na mobilní datech nebo na wifi připojení,” uvedla pro Právo Jana Karasová z Air Bank.

Peníze přes Western Union

K potřebné hotovosti se můžete dostat i prostřednictvím společnosti Western Union. Peníze vám přes některou z poboček, které má společnost po celém světě, může poslat kdokoliv. Převod je velmi rychlý, peníze tak můžete mít k dispozici prakticky během pár minut. Poslat peníze je možné prostřednictvím Western Union i on-line.

Také v případě využití služeb této společnosti počítejte s tím, že to nebude nijak levné. Poplatek je různý, liší se jak podle výše posílané částky, tak i země, do které míří. Počítejte proto s poplatkem v řádech desítek až stovek, ale i tisíců korun.