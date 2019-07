bab, Novinky

Každý třetí člověk (mající zkušenost z půjčkou) oslovený v průzkumu společnosti Cofidis přiznal, že už někdy před svým partnerem zamlčel, že si vzal úvěr. Pozitivní je ale zjištěná skutečnost, že zbytek - dvě třetiny lidí - o svých dluzích říká své druhé polovičce pravdu.

Na velkou půjčku jedině s partnerem

Pokud už někdy Češi před partnery půjčku zatajili, jednalo se o částky maximálně do půl milionu korun. Každý devátý oslovený si bez vědomí partnera půjčil do 10 tisíc korun, každý osmý od 10 tisíc do 50 tisíc a každý třináctý od 50 tisíc do půl milionu korun. Vyšší částku si už nikdo zapřít netroufl.

Tři pětiny Čechů o úvěr požádaly samy, dvě pětiny pak s někým dalším, v naprosté většině případů však se svým partnerem. Nejčastěji se přitom jednalo o financování větších a finančně náročnějších projektů, jako jsou například pořízení nebo rekonstrukce bydlení, koupě auta nebo vybavení domácnosti.

V hlavní roli nesouhlas s úvěrem

Pokud se jeden z páru rozhodne o půjčce raději pomlčet, hlavní příčinou je strach z nepochopení a nesouhlas s úvěrem ze strany partnera nebo partnerky. Tento důvod zmínil každý třetí oslovený.

Častěji uváděným důvodem byla i výše půjčky. Zatímco ale ženy úvěr před partnerem v minulosti zatajily spíše proto, že zapůjčená částka byla příliš vysoká, muži častěji o úvěru partnerce neřekli, protože se dle nich jednalo o zanedbatelnou částku.

Každý pátý respondent nepovažoval za nutné o půjčce partnera informovat vzhledem k tomu, že v domácnosti stejně všechno financuje sám. Zajímavostí je, že tuto příčinu uvedl téměř shodný počet mužů i žen.

Poslední důvod k zatajení půjčky je vcelku prostý, 15 procent Čechů totiž vůbec nepovažuje za důležité o takových věcech v partnerském vztahu mluvit.