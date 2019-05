Oběd v restauraci si odepře málokdo. Češi šetřit na jídle odmítají

Stravování Čechů se za posledních deset let výrazně změnilo. Lidé obědvají mnohem častěji než dříve. V pracovních dnech na oběd do restaurace zavítá naprostá většina Čechů. Pokud se na něčem snaží ušetřit, výdaje za stravování to nejsou.