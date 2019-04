bab, Novinky

Průzkum společností Blue Dynamic a Rondo Data se zaměřil na to, co zákazníky v českých obchodech dokáže naštvat, ale i na to, co je naopak dokáže potěšit.

Personál umí i potěšit



Prodavač, pokladní či další člen personálu obchodu, se kterým nakupující přichází do styku, vzbuzují v lidech jak negativní, tak kladné emoce. Neochotný či neproškolený zaměstnanec obchodu dokáže při nakupování naštvat nejvíc, v průzkumu to zmínila třetina lidí. Na druhou stranu, lidé dokáží nejvíc ocenit, když se v obchodě setkají s příjemným personálem, uvedla polovina oslovených.

Nejpříjemnější je podle průzkumu personál v obchodech s elektronikou (20 procent), obchodech s oblečením a doplňky a v obchodech s hračkami (shodně 19 procent). Lidé naopak negativně hodnotí chování prodavačů a dalších zaměstnanců v obchodech s potravinami a sportovními potřebami.

„Personál to v dnešní době nemá jednoduché. Obchody mají na pultech stovky produktů, ke kterým je potřeba mít informace. O složení, materiálu či stále se vylepšujících funkcích. Zákazník je stále náročnější a často přichází do obchodu s konkrétní představou a má o poptávaném produktu nastudováno více než prodavač,“ uvedl Karel Pecl ze společnosti Blue Dynamic.

Každý třetí nesnáší fronty



Hned v závěsu za neochotným personálem štve nakupující i to, když musí čekat frontu u pokladny, zmínil to každý třetí respondent.

„Zákazník, který dlouho čeká ve frontě může být v prodejně dané značky také naposled. Čeští obchodníci to řeší stále častěji. Technologie se naštěstí velice rychle zdokonalují, dnes není problém měřit a vyhodnocovat délku fronty, čas strávený ve frontě i související změnu nálady nakupujících. Prodejci pak na tyto analýzy mohou adekvátně reagovat,“ doplnil Pecl.

Každého desátého osloveného štve i špatná kvalita koupeného zboží, zhruba stejný počet lidí je pak otrávený, když v obchodě chybí zboží, pro které si přišli. Kromě příjemného personálu, potěší každého druhého zákazníka zajímavá sleva na zboží či dárek k nákupu.