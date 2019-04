Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Po celý loňský rok hypotéky zdražovaly, na konci roku se průměrná úroková sazba podle ukazatele Fincentrum Hypoindex dostala na hodnotu 2,91 procenta, během roku 2018 se tak zvýšila o 0,63 procentního bodu. Zdražování pokračovalo i v prvním měsíci letošního roku, kdy průměrná sazba skončila na hodnotě tří procent.

ČNB se zvyšováním sazeb nespěchá

Podle předpokladu odborníků z bank tak měl být i rok 2019 ve znamení růstu hypotečních úrokových sazeb. Někteří bankovní experti počátkem roku predikovali, že sazby budou na konci letošního roku atakovat i hranici čtyř procent.

První čtvrtletí však naznačilo, že s růstem sazeb to nebude tak dramatické. Některé banky se dokonce rozhodly hypotéky zlevnit. Se snížením úrokových sazeb například v únoru přišly Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, Hypoteční banka či Wüstenrot. Zlevňování pokračovalo i v březnu, sazby snížila Equa bank a opět Wüstenrot, v dubnu zlevnila hypotéky například Česká spořitelna.

Zlevňování se odrazilo i na hodnotě průměrné úrokové sazby, která se v únoru dostala na 2,99 procenta.

Průměrná úroková sazba hypoték.

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Bankovní rada České národní banky (ČNB) před dvěma týdny podruhé v letošním roce a celkově už potřetí v řadě rozhodla nechat své úrokové sazby beze změny. Podle analytika Komerční banky Viktora Zeisela je za tím nejspíš opatrnost kvůli chaosu s brexitem a nejistota ohledně vývoje německého průmyslu. Guvernér ČNB Jiří Rusnok po rozhodnutí rady uvedl, že pořád platí, že v tomto roce může stále dojít k žádnému, ale klidně i ke dvěma zvýšením úrokových sazeb. „Bude hodně záležet na tom, co se stane v nejbližších měsících,“ dodal.

Od loňského října, kdy ČNB výrazně zpřísnila podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů, mnohé banky měnily úrokové sazby i několikrát.

„Sazby jsme od října loňského roku do dnešního dne měnili celkem pětkrát, v podstatě jsme kopírovali měnící se cenu mezibankovních zdrojů. Zatímco ke konci loňského roku byla tendence zdražovat, na začátku letošního roku je to tendence zlevňovat,” uvedla pro Právo Andrea Vokálová z Hypoteční banky (HB).

Podobný scénář potvrdili i zástupci dalších dvou velkých hráčů na hypotečním trhu, České spořitelny (ČS) a Komerční banky (KB). Úroková sazba u pětileté fixace se u ČS změnila čtyřikrát z říjnové hodnoty 2,99 procenta a listopadové 3,19 procenta se dostala až na současnou ve výši 2,89 procenta. V KB ke změně sazby u pětileté fixace přistoupili třikrát, v říjnu byla sazba na úrovni 2,99 procenta, v listopadu došlo k jejímu zvýšení na 3,19 procenta, v únoru pak ke snížení na 3,09 procenta.

Sazby na konci roku kolem 3 %



Pochopitelně odhadnout, na jaké hodnoty se úrokové sazby dostanou na konci letošního roku, není jednoduché. Bankéři jsou však optimističtí, žádné výrazné zdražování hypoték neočekávají

„S úrokovými sazbami to letos nemusí být tak černé, jak se na první pohled zdá. Jejich přesný vývoj sice můžeme jen těžko odhadnout, sama ČNB však již ale avizovala méně časté změny, maximálně dvakrát do roka. Z toho důvodu jsem optimistický v otázce zklidnění celého trhu s nemovitostmi, a to možná už ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ uvedl pro Právo Jiří Feix, generální ředitel HB.

„Predikci úrokových sazeb ovlivňuje celá řada faktorů. Nejvíce pak rozhodnutí ČNB a vysoce konkurenční prostředí. Předpokládáme však, že během roku nedojde k výrazným změnám oproti současnému stavu,” uvedl pro Právo Michal Teubner z KB.

„Může dojít k mírnému růstu, ale nepředpokládáme, že se sazby dramaticky vzdálí od hranice tří procent,” dodal Filip Hrubý z ČS.