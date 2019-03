Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Z aktuálních dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v České republice podniká zhruba 902 400 osob, z toho mužů podnikatelů je 611 tisíc, žen podnikatelek pak 291 400. Počet žen věnujících se podnikání se od roku 2010 zvýšil o 43 tisíc osob, přičemž u mužů podnikatelů byl ve stejném období zaznamenán pokles.

Podle mezinárodního průzkumu společnosti Metro Group by každá pátá žena v České republice ráda založila vlastní byznys, ovšem mnohé z nich si nevěří. Jen šest procent žen si totiž myslí, že má jejich podnikatelský plán naději na úspěch. Podobně jsou na tom i ženy v Německu. Stejně jako v Česku, tak i zde by se do vlastního podnikání ráda pustila pětina žen, ovšem tomu, že se tak opravdu stane, věří jen dvě procenta z nich.

České ženy v podnikání

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Podstatně vyšší ambice mají ženy v méně rozvinutých zemích - například v Indii touží po podnikání tři čtvrtiny žen a třetina jich svému záměru věří, předpokládají, že se jim to povede.

Na věku nezáleží, děti nejsou překážkou



Průzkum ukázal, že pro podnikání žádný „správný” věk neexistuje. V Česku většina podnikatelek má už za sebou oslavu 45. narozenin, z celkového počtu jich je 56 procent. V Německu je mladších podnikatelek ještě mnohem méně než u nás, jen pětina je mladších 45 let.

Pro Češky nejsou překážkou ani potomci, podle průzkumu mají alespoň jedno dítě tři čtvrtiny podnikajících žen. V sousedním Německu však podniká pouze 44 procent matek, což je také nejmenší podíl ze všech dotazovaných zemí. Naopak nejvyšší procento matek podnikatelek průzkum objevil v Rusku, konkrétně 87 procent z dotázaných.

Zbohatnutí nepatří mezi priority

Více než tři pětiny českých podnikatelek rozjely vlastní byznys ne proto, aby zbohatly, ale aby se v něm našly. Jejich podnikání jim totiž přináší radost a štěstí, baví je a naplňuje.

Podobný přístup mají k podnikání ženy ve Francii a o něco více ho podporují i ruské ženy (66 procent). Na druhou stranu právě ruské podnikatelky nejčastěji uváděly i motiv bohatství, který je k podnikání vedl (17 procent). Minimální váhu zbohatnutí prostřednictvím podnikání přisuzuje jedno procento žen ve Španělsku. V Česku začne podnikat, aby zbohatla pouze každá dvanáctá až třináctá žena.

Problémy by je neodradily, podnikaly by znovu

Téměř devět z deseti oslovených českých podnikatelek se shodlo, že svého rozhodnutí podnikat nelituje. Kdyby mohly vrátit čas a opět se rozhodnout, šly by do podnikání znovu. A to i přesto, že musely čelit různým problémům - například téměř třetina podnikatelek měla potíže při získávání financí pro svůj podnikatelský záměr.

Méně odhodlané jsou podnikatelky ve Španělsku (68 procent), naopak nejvíce v Rusku, kde by svůj podnikatelský záměr znovu následovalo 95 procent žen.