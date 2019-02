Vybrané aktuální akční nabídky stavebních spořitelen



ČMSS

2000 Kč za uzavření smlouvy pro děti do 10 let - akce platí do 28. února 2019



1500 Kč za uzavření smlouvy pro klienty ve věku 55+ - akce platí do 28. února 2019

Možnost předčasného ukončení smlouvy bez sankcí

I pro nové klienty úvěr až 900 tisíc Kč bez zajištění (dosud jen pro stávající klienty)

Modrá pyramida

Prémie 2000 Kč za uzavření smlouvy a úrokový bonus 0,5 % - akce platí do konce února 2019

Hypoúvěr do 80 % LTV bez poplatku za zpracování a za ocenění nemovitosti - akce platí do konce února 2019

RSTS

U spořicích smluv pro klienty do 25 let (včetně) roční úroková sazba ve výši 1,5 %

Úvěr se zajištěním nemovitosti HYPOsplátka bez poplatku za uzavření

SSČS

On-line stavební spoření do 14. února 2019 zdarma

1500 Kč za uzavření dětské smlouvy

Nezajištěný Úvěr od Buřinky na pořízení družstevního bydlení ve výši 2,5 mil. Kč za úrokovou sazbu 3,99 %



Wüstenrot

Smlouvy pro klienty do 24 let Kamarád a Kamarád+ zdarma, roční úroková sazba 1,2 %

Od 1. ledna 2019 o 2 % levnější překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení. Sazby nyní od 2,89 %, garance stejné sazby po celou dobu trvání úvěru (až 22 let)

Půjčka ProBydlení bez poplatku za interní ocenění nemovitosti - akce platí do 31. března 2019