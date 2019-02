Nový trend na trhu práce: Žádaní ajťáci využívají osobní agenty

Výrazný nedostatek zkušených IT specialistů na současném trhu práce přinesl nový trend, nejžádanější experti se svěřují do péče osobních agentů. Zkušení zákulisní hráči fungují jako prostředníci mezi firmou a svým IT chráněncem a dokáží vyjednat oboustranně výhodný kontrakt.