Barbora Buřínská, Novinky, Právo

V posledních měsících loňského a počátkem letošního roku několik bank zareagovalo na několikeré zvýšení základní úrokové sazby ČNB mírným navýšením úrokových sazeb na spořicích účtech. Jak Právo zjistilo, lze v dohledné době u některých bank očekávat jejich další zvyšování.

„Vzhledem ke kontinuálnímu růstu tržních sazeb, lze v blízké budoucnosti očekávat další zvyšování úrokových sazeb našich spořicích účtů,” uvedl David Middleton ze Sberbank.

„Chceme držet produkty mezi třemi nejlepšími na trhu. U spořicího účtu plánujeme zvýšení sazeb,” potvrdila Právu Věra Pavlišová z Creditas.

„Atraktivní zhodnocení prostředků našich klientů bude pro nás nadále prioritou. Pokud se vyplní prognózy růstu tržních sazeb, budeme úrokové sazby spořicího účtu i termínovaných vkladů také vylepšovat,” nastínil Pavel Hejzlar z Wüstenrot.

Akční nabídky úroků i nad inflací



Spořicí účty se v České republice těší velké oblibě, a to i přesto, že peníze na nich uložené klientům prakticky žádný významný zisk nenesou. Inflace se pohybuje kolem dvou procent a v současné době nejvýhodnější úročení ve výši 1,5 procenta ročně, ale pouze zůstatku do 300 tisíc korun, nabízí Hello bank!.

Zajímavější úročení, ale jen po dobu šesti měsíců, nabízí Raiffeisenbank, banka jim částku do 150 tisíc korun zhodnotí roční sazbou ve výši tři procenta. Tato nabídka se ale týká výhradně nových klientů, ti dosavadní ji využít nemohou. S podobnou nabídkou a také jen pro nové klienty přišla i ING Bank, nabízí na šest měsíců roční sazbu dvě procenta u částek do 300 tisíc korun.

Lepší úrok jen s podmínkami



Abyste dosáhli na nejvýhodnější sazbu, musíte prakticky u všech bank splnit jimi nastavené podmínky. Ty se týkají například předepsaného počtu v měsíci uskutečněných plateb kartou (Air Bank požaduje pět, Equa bank tři či třeba Komerční bank také pět, ale v celkovém objemu alespoň pět tisíc korun).

Další banky budou vyšší sazbou vklady úročit v případě, že vám na běžný účet budou chodit peníze (například Moneta), nebo že využijete i další produkty banky - například investice (ČSOB, Komerční banka).

Aktuální nabídka spořicích účtů Banka Produkt

Hlavní roční

úroková sazba

Navazující roční

úroková sazba Air Bank

Spořicí účet (1)

1 % do 250 tis. Kč

0,2 % nad 250 tis. Kč

Creditas Spořicí účet 0,8 % do 750 tis. Kč

1,1 % nad 750 tis. Kč

Česká spořitelna

Spoření ČS 0,2 % do 200 tis. Kč

0,01 % nad 200 tis. Kč

ČSOB a Poštovní spořitelna Spoření s bonusem

až 0,41 % do 250 tis. Kč (2)

0,01 % nad 250 tis. Kč

Duo Profit

2,4 % (3)

--

Equa bank

Spořicí účet

0,2 % do 500 tis. Kč

1 % nad 500 tis. do 10 mil. Kč

0,01 % nad 10 mil. Kč

Spořicí účet HIT

0,2 % do 200 tis. Kč

0,2 % nad 200 tis. do 10 mil. Kč (4)

0,01 % nad 10 mil. Kč

Expobank Expo spořicí účet

0,3 % od 100 tis. do 13,5 mil. Kč

--

Expo Premium spořicí účet

0,5 % od 100 tis. do 20 mil. Kč --

Fio banka Fio konto 0,45 % do 1 mil. Kč

0,55 % od 1 mil. do 10 mil. Kč

0,6 % nad 10 mil. Kč Hello bank!

Spořicí účet 1,5 % do 300 tis. Kč

0 % nad 300 tis. Kč

ING Bank

ING Konto

2 % na 6 měsíců, pak 0,5 % do 300 tis. Kč

0,1 % nad 300 tis. Kč

Komerční banka

KB Spořicí konto Bonus (5) až 0,3 % (0,15 % + 0,15 %) do 200 tis. Kč

až 0,03 % (0,01 % + 0,02 %) nad 200 tis. do 30 mil. Kč

0,02 % nad 30 mil. Kč

KB Spořicí konto Bonus Aktiv (5) (6)

až 0,35 % (0,15 % + 0,2 %) do 200 tis. Kč až 0,06 % (0,01 % + 0,05 %) nad 200 tis. do 30 mil. Kč

0,05 % nad 30 mil. Kč KB Spořicí konto Bonus Invest (5) (7)

až 0,65 % (0,15 % + 0,5 %) do 200 tis. Kč až 0,51 % (0,01 % + 0,5 %) nad 200 tis. do 30 mil. Kč

0,5 % nad 30 mil. Kč mBank

mSpoření

0,3 %

-- Moneta Money bank

Spořicí účet Gold (8)

až 1,1 % (0,3 % + 0,4 % + 0,4 %) do 999 999 Kč

až 0,9 % (0,1 % + 0,4 % + 0,4 %) do 1 999 999 Kč

0,1 % nad 1 999 999 Kč

Spořicí účet Genius 9 (9)

až 0,6 % (0,1 % + 0,5 %) do 99 999 Kč

až 0,3 % (0,1 % + 0,2 %) nad 99 999 Kč Raiffeisenbank

eKonto XL (10) 3 % na 6 měsíců, pak 1 % do 150 tis. Kč

0,7 % na 6 měsíců, pak 0,1 % od 150 tis. do 500 tis. Kč

0,1 % nad 500 tis. Kč

Sberbank

Fér spoření Plus

1,03 % do 300 tis. Kč (11)

0,23 % nad 300 tis. do 3 mil. Kč (12)

0,01 % nad 3 mil. Kč UniCredit Bank

Prima

0,05 % do 499 999 Kč

0,01 % od 500 tis. Kč

Unikátní spoření Plus 0,01 % do 199 999 Kč

0,05 % od 200 tis. do 19 999 999 Kč

Wüstenrot

Spořicí účet (13) 0,1 % do 29 999 Kč

0,5 % od 30 tis. do 1,5 mil. Kč

0,1 % nad 1,5 mil. Kč

Zdroj: banky; údaje platné k 15. lednu 2019; Poznámky: (1) vklady jsou úročeny pouze v případě, že klient alespoň pětkrát v měsíci zaplatí kartou zřízenou k běžnému účtu; (2) zákl. sazba 0,01 % + 0,2 % bonus za vlastnictví běžného účtu + 0,2 % bonus za vlastnictví pravidelné investice ve výši min. 1000 Kč měsíčně; (3) garantovaná sazba na rok, podmínkou min. investice 30 tis. Kč do vybraných podílových fondů. Výše investované částky musí být větší nebo rovna výši vkladu na Duo Profit. (4) Spořicí účet HIT - u zůstatků do 200 tis. Kč může klient získat k 0,2 % bonusovou sazbu 0,8 %, pokud v měsíci zaplatí třikrát kartou; (5) úročení tvořeno ze zákl. sazby a fixní bonusové sazby platné do 30.6.2019; (6) bonusové úročení - alespoň 5 plateb kartou měsíčně v hodnotě 5 tis. Kč; (7) bonusové úročení - investice do vybraných invest. produktů; (8) podmínkou pro max. sazbu příjem na konto Genius Gold min. 35 tis. Kč, hodnota podíl. listů u banky min. 500 tis. Kč; (9) podmínkou pro max. sazbu je kreditní příjem min. 7 tis. Kč na účet Genius, min. zůstatek na spoř. účtu 200 Kč; (10) podmínka aktivní využívání účtu; (11) podmínkou vedený účet Fér konto Aktiv nebo Optimal, jinak sazba 0,53 %; (12) jinak sazba 0,23 %; (13) danou sazbou banka úročí celý zůstatek, poskytuje věrnostní bonus od 0,1 % do 0,5 % při fixaci od 3 do 12 měsíců

Různé sazby pro různé výše vkladů



Co má ale naprostá většina bank společné, jsou různé výše úrokových sazeb pro různé výše zůstatků na účtech. U naprosté většiny bank se setkáte s tím, že nižší částky jsou úročeny vyšší sazbou. Pouze Creditas, Equa bank či Wüstenrot uplatňují opačný postup.

U Creditas získáte roční sazbu 1,1 procenta pro zůstatky nad 750 tisíc korun (0,8 procenta do 750 tisíc korun). Equa bank nabízí 1 procento pro částky od půl milionu do 10 milionů korun (0,2 procenta do 500 tisíc korun, 0,01 procenta nad 10 milionů korun). U Wüstenrot pak sazbu 0,5 procenta dostanete, pokud máte na spořicím účtu uloženu částku od 30 tisíc do 1,5 milionu korun.

Úroky i na běžném účtu

Některé banky zvýhodňují klientům i běžné účty. Air Bank úročí jednoprocentní sazbou i vklady do 100 tisíc korun, pokud klient v měsíci zaplatí pětkrát kartou.

Creditas u běžného účtu Richee nabízí roční sazbu ve výši 1,5 procenta u zůstatků do 300 tisíc korun, zůstatek nad tento limit je pak úročen sazbou 0,5 procenta.

Hello bank! úročí roční sazbou 0,6 procenta zůstatky na běžném účtu do výše 100 tisíc korun.