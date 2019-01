bab, Novinky

Ve spolupráci s odborníky z pojišťoven Uniqa i Allianz přinášíme několik tipů a rad týkajících se nejen povinnosti majitelů domů, možností pojištění, ale i toho, jak postupovat v případě, že padající sníh či led způsobí škodu na zdraví nebo majetku.

Odpovědnost je na majiteli domu

Majitelé nemovitostí mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob. Odpovídají tak za to, že sníh i led ze střechy či fasády jejich domu bude co nejrychleji odstraněn. Vlastník domu se o to může postarat sám, případně tím pověřit správce nebo domovníka. Rozhodně se vyplatí mít dané pověření zdokumentováno písemně.

„Odpovědnost za řádné odstranění nebezpečných nánosů sněhu nebo ledu lze pojistit,” uvedla mluvčí Uniqy Eva Svobodová. Učinit tak u rodinných domů můžete buď v rámci pojištění nemovitosti, nebo si sjednat samostatné pojištění odpovědnosti vlastníka. Pojištění se vztahuje automaticky i na osobu pověřenou úklidem.

Jde-li o komerční prostory, je tato odpovědnost kryta v rámci pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti vztahující se k objektu, v němž podnikání probíhá.

Pojišťovny mohou pojistné plnění krátit



Základem je prevence, tzn., že osoby, které mají povinnost se o úklid sněhu či ledu ze střech domů postarat, musí přijmout taková preventivní opatření, aby k nebezpečným pádům sněhu a ledu vůbec nedošlo.

Ve stavební dokumentaci jednotlivých objektů je uvedeno, kolik centimetrů prachového a těžkého sněhu může na konkrétní střeše maximálně ležet. Je tedy povinností jejich majitelů všímat si stavu střešních konstrukcí a zároveň by měli vyhodnotit, zda zatížení způsobené vrstvou sněhu na jejich objektu již nepřekračuje rizikové hodnoty dané stavební dokumentací.

Jak upozornili odborníci z Allianz, stačí jen 20centimetrová vrstva sněhu na střeše běžného rodinného domu a váha, která na střešní krytinu a konstrukci tlačí, představuje přibližně dvě tuny. Je proto velmi důležité, aby majitelé domů nepodceňovali riziko a svoji střechu včas tohoto břemene zbavili.

„Zjistí-li se, že škoda byla zapříčiněna opravdu zásadním nedbalým přístupem a podstatným nesplněním prevence, může pojišťovna pojistné plnění krátit, takže poškozenému z pojištění uhradí jen určitou část náhrady škody a zbytek musí uhradit sám pojištěný,” upozornila Svobodová.

Krácení plnění se ovšem netýká náhlých a nečekaných prudkých změny počasí, na které se v danou chvíli jen těžko reaguje. Dojde-li například po vydatném sněžení s deštěm k prudkému ochlazení, nedá se preventivní činnost ihned vykonat. „V takových případech pojišťovna posuzuje reálnou možnost adekvátní reakce pojištěného. Často pak neuplatní námitku nesplnění povinnosti řádné péče a pojistné plnění vyplatí,” doplnila Svobodová.

Výjimkou je však působení tzv. vyšší moci, např. živelní události typu vichřice, kdy škůdce podle právní úpravy za škodu vůbec neodpovídá, a pojišťovna nemůže pojistné plnění vyplatit ani v poměrné výši.

Pozor na dostatečné limity plnění

Již při sjednání pojištění odpovědnosti byste měli myslet i na dostatečné limity pojistného plnění. Škody způsobené pádem sněhu či ledu totiž mohou způsobit škody v řádech stovek tisíc korun.

„V loňském roce jsme vypláceli pojistné plnění ve výši zhruba 850 tisíc korun za zcela novou Mazdu 626 stojící před horským hotelem v Krkonoších. Lavina sněhu a ledu ze střechy týden staré auto totálně zničila, naštěstí bez posádky,” uvedla Svobodová.

„Naše statistiky z uplynulého roku jasně ukazují, že ačkoliv se na Allianz v souvislosti s poškozením nemovitosti tíhou sněhu obrátilo více firem než privátních pojištěnců, průměrná výše nahlášených škod je u jednotlivců dvakrát vyšší než právě u firem,“ uvedla analytička Allianz pojišťovny Martina Červenková s tím, že na likvidátoři pojišťovny řešili zhruba stovku případů poškození nemovitosti tíhou sněhu.

Ovšem mnohem problematičtější a závažnější jsou případy újmy na zdraví, například zasáhnou-li chodce na chodníku spadlé rampouchy. Dojde-li k závažnému zranění s trvalými následky a jsou-li na postižené osobě závislé například vyživované děti, může činit náhrada i několik milionů korun.

„K nejzávažnějším událostem loňské zimy patřil otřes mozku, tržné rány na hlavě, pohmožděná páteř, zlomená žebra a propíchnutá plíce chodce kráčejícího po chodníku pod šestipatrovým činžovním domem v krajském městě,” dodala Svobodová.

Jak postupovat při škodě

Pokud vám sníh nebo led spadlý ze střechy způsobí majetkovou újmu - například vám poškodí vaše auto -, v prvním momentě je nutné pořídit fotodokumentaci celého místa události, stavu objektu i způsobené škody. Rozhodně se vyplatí zajistit svědky celé události.

V případě závažnějších škod a újmy na zdraví je třeba přivolat policii a pořídit záznam.

„Škoda musí být co nejdříve nahlášena pojišťovně, aby byla umožněna urychlená prohlídka místa ze strany likvidátora,” dodala Svobodová.