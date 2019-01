svj, Právo

Podle údajů, které Právu poskytla společnost Deloitte, stouply ve třetím loňském čtvrtletí prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech ve srovnání s předchozím kvartálem v průměru o 2,8 procenta na 56 800 korun za metr čtvereční.

Nejdražší byla tradičně Praha, kde vzrostly prodejní ceny bytů o dalších 6,5 procenta na 76 500 korun za metr čtvereční. V nejlevnějším Ústí nad Labem se ceny bytů snížily o půl procenta na 15 300 korun za metr čtvereční.

Kromě Prahy byty zdražovaly také v Olomouci (o šest procent), Českých Budějovicích (o 5,5 procenta), Pardubicích (o 4,9 procenta), Brně (o 4,3 procenta), Plzni (o 3,4 procenta) a v Ostravě (o 0,2 procenta), ve zbytku krajských měst ve třetím čtvrtletí 2018 klesly – v Hradci Králové o 5,9 procenta, ve Zlíně o 5,8 procenta, Jihlavě o 4,1 procenta, Karlových Varech o 0,7 procenta a Liberci o 0,1 procenta.

Představy Pražanů o střeše nad hlavou

Zhoršující se dostupnost bydlení je znát zejména v Praze. Z nedávného průzkumu agentury Ipsos pro Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) mj. vyplynulo, že téměř 60 procent Pražanů se domnívá, že pro dospívající generaci bude rozhodně obtížnější získat vlastní byt a 21,3 procenta respondentů si myslí, že to budou mít mladí o něco obtížnější než oni.

Že to bude stejné jako pro jejich generaci, si myslí 13,9 procenta oslovených, a že si pořídí byt snáze než oni, se domnívá jen 2,5 procenta lidí.

Více než tři pětiny oslovených obyvatel hlavního města uvádí, že na bydlení vydávají do 20 procent rodinných příjmů. Od dvaceti do třiceti procent svých prostředků vydává na bydlení 17,8 procenta lidí, dalších 11 procent potom do čtyřiceti procent a více než 40 procent ze svého rozpočtu potom platí necelých deset procent. Částky se přitom liší podle typu bydlení jen mírně.