Výnosy státních dluhopisů letos porostou, čekají analytici

Výnosy českých státních dluhopisů v letošním roce porostou. Týkat se to bude především dluhopisů s kratší splatností, zatímco výnosy u dluhopisů s delší splatností by měly spíše stagnovat. Vyplývá to z odhadů analytiků. Růst výnosů by měl zvyšovat náklady na obsluhu státního dluhu.