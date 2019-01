Jan Holý, Právo

Kotlíkové dotace

V lednu MŽP vyhlásí 3. vlnu kotlíkových dotací, na kterou je připraveno 3,125 miliardy korun z prostředků EU. Díky ní by se mělo vyměnit více než 30 tisíc zastaralých kotlů. Dotace směřují na kotle na biomasu s ručním i automatickým přikládáním, na plynové kondenzační kotle a na tepelná čerpadla.

„Nově tedy nebude možné získat dotaci na kombinovaný kotel, ve kterém je možné spalovat i uhlí,“ potvrdila Právu Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva. Evropská komise si tuto změnu podle ní přála s ohledem na klimatickou a nízkouhlíkovou politiku EU a také na znečištění ovzduší v ČR. „Současně jsme v předešlých vlnách kotlíkových dotací zaznamenali velký vzestup zájmu o plynové kotle,“ uvedla Pospíšilová.

Na nákup nového kotle mohou zájemci získat až 127 500 korun. V Moravskoslezském kraji spustí ministerstvo spolu se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) pilotní program bezúročných půjček na nákup kotlů, aby na výměnu dosáhly i sociálně slabé rodiny.

Z prostředků SFŽP si budou moci lidé půjčit na dorovnání ceny kotle, kterou jim nepokryje kotlíková dotace.

Ministerstvo také přispěje na specialisty na obecních úřadech, kteří lidem pomohou s administrativou ohledně půjček i kotlíkových dotací. Pokud se program osvědčí, chtěl by ho ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) rozšířit i do dalších krajů, především do Ústeckého nebo Karlovarského.

Dešťovka

Pokračovat bude i program Dešťovka. Ten byl určen od loňského roku pro všechny obyvatele České republiky, tedy i pro ty, kteří trvale žijí v rekreačních objektech, nebo pro vlastníky obytných částí zemědělských usedlostí.

V rámci Dešťovky mohou lidé žádat o příspěvek na zachytávání srážkové vody a její využití v domácnosti od prostého zalévání zahrady až po sofistikované využití na splachování záchodu nebo praní prádla.

Na zalévání mohou lidé dostat až 55 tisíc korun, na zachytávání vody a rozvody po domě až 105 tisíc korun.

Peníze díky programu dostanou i ti, kteří si chtějí přebudovat například nefunkční jímku na nádrž na dešťovou vodu. Aby byl program co nejvíce přístupný, mohou žadatelé podávat žádosti s potřebnými dokumenty pouze elektronicky, přes informační systém programu nebo prostřednictvím datové schránky.

Nová zelená úsporám pokračuje

Pokračovat bude letos i oblíbený program Nová zelená úsporám. V něm mohou zájemci – už od loňského září – získat dotace na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, na venkovní stínicí techniku, na stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.

„Dlouhodobě je největší zájem o příspěvek na úspornou rekonstrukci rodinných domů, žádá o něj zhruba polovina ze všech uchazečů,“ upřesnila Pospíšilová. Proto ministerstvo spolu se SFŽP nabízí na zateplení obvodových či vnitřních stěn domu a výměnu oken či dveří dotaci i pro ty majitele, kteří chtějí rekonstrukci svého domu provést svépomocí. Dotace se vztahuje nejen na faktury za materiál či zápůjčku nářadí, ale i na technický dozor.

Kolik půjde čerpat V rámci kotlíkové dotace lze na nákup nového kotle získat až 127 500 korun.

Dešťovka nabízí až 55 tisíc korun na zalévání a až 105 tisíc korun na zachytávání vody a rozvody po domě. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří uhradí až 50 procent nákladů. Na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem přispěje stát až 150 tisíc korun.

Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může uhradit až 50 procent vynaložených nákladů. Spolu se zateplením program podporuje i instalaci venkovní stínicí techniky. Mohou to být jak předokenní žaluzie, tak rolety či slunolamy. Pokud stavebníci zvolí při zateplení domu i venkovní stínicí techniku určenou ke snížení tepelné zátěže, mohou získat dotaci až tisíc korun na metr čtvereční plochy okna.

Zateplení domů mohou žadatelé vhodně kombinovat i s dalšími úsporami. Mohou instalovat solární systém pro ohřev vody a vytápění, instalovat malou sluneční elektrárnu, využívat teplo z odpadní vody nebo si pořídit nový zdroj vytápění.

„Novinkou je dotace 150 tisíc korun na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem,“ uvedla Pospíšilová.

Program Nová zelená úsporám lze podle ní také propojit s kotlíkovými dotacemi. Pokud majitelé získají kotlíkovou dotaci, a navíc se pustí do zateplení nebo instalují solární systém s podporou z Nové zelené úsporám, dostanou dotační bonus na nákup kotle dalších až 20 tisíc korun.

Pokud domácnosti nevyužívají kotel, ale kamna nebo krby, mohou dostat až 80 tisíc korun na výměnu z Nové zelené úsporám, a to bez nutnosti současně zateplit dům. Nově nebude možné získat dotaci na kombinovaný kotel, ve kterém je možné spalovat i uhlí.