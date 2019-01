Jan Holý, Právo

Zvýhodněný úvěr je určen pro ty, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti 36 let, nebo nežijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ale trvale pečují o dítě do 15 let a ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let. Možná výše úvěrů se pak odvíjí od záměru realizace.

Pokud jde o modernizaci bytu, lze získat maximálně 300 tisíc korun, v případě koupě bytu až 1,2 milionu korun, a pokud se jedná o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovena maximální výše úvěru na dva miliony korun. Doba splatnosti úvěru je 20 let, výjimečně 25 let.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) pro letošní rok vyjednala rekordní navýšení rozpočtu ministerstva, které poslouží především obcím. Na národní dotace půjde 3,2 miliardy korun, další dvě miliardy korun pak na dotačně-úvěrový program Výstavba. Ten chce úřad vyhlásit v březnu.

Program umožní obcím stavět nájemní byty nejen pro úzce vymezenou skupinu obyvatel v sociálně těžké situaci (sociální byty), ale také přispěje k řešení chybějících profesí v obci, například byty pro učitele, lékaře či policisty. Rozhodovat si budou starostové.

Na výstavbu sociálních bytů budou poskytovány přímé a nevratné dotace až do 100 procent výše a na další část bytů pak zvýhodněný dlouhodobý úvěr.

Další novinkou je Podpora dostupnosti služeb. Určena je na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. V praxi lze získat až pět milionů korun mj. na rekonstrukci či výstavbu objektu, který bude nabídnut k provozování služeb (smíšené zboží, pošta), nebo pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař).

Žadatelem může být obec do tisíce obyvatel, dotace může činit až do 70 procent uznatelných nákladů.