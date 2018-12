Při uplatnění odečtu úroků ze základu daně lze za pět let ušetřit na daních zhruba 30 800 korun.

Reálné náklady na hypotéku pak za pětileté období činí 174 540 korun (205 340 – 30 800).

Pokud by klient ve dvanáctém měsíci uhradil 10 procent smluvní jistiny úvěru, tedy 220 tisíc korun, klesne mu splátka na 7288 korun měsíčně.

Náklady na úroky hypotéky za pět let klesnou díky nižší jistině přibližně na 188 700 korun.

V případě daňového odpočtu zaplacených úroků by po mimořádné splátce „čisté“ náklady za pětileté období činily kolem 160 400 korun (188 700 – 28 300).