Barbora Buřínská, Jakub Svoboda, Novinky, Právo

Impulzivní rozhodnutí při nakupování často vede k tomu, že si lidé půjčují rizikově, aniž by se seznámili s podmínkami úvěru. To vše může vést až k pádu do dluhové pasti, ze které se člověk může dostávat řadu let.

Pětina Čechů si už na dárky půjčila

Aktuální průzkum agentury Kantar pro Poradnu při finanční tísni a Sdružení českých spotřebitelů (SČS) ukázal, že s půjčkami na vánoční dárky má zkušenost téměř pětina lidí. Přitom jen šest lidí ze sta tvrdí, že jsou ochotni se kvůli Vánocům zadlužit.

Jejich předsevzetí nezadlužit se ale často berou za své ve chvíli, kdy v obchodě narazí na zboží, které nutně musí pořídit, avšak peněz jim nezbývá. Často pak například kývnou na nabídku prodejce a koupí zboží tzv. na splátky.

Zrovna půjčování si na Vánoce lze považovat za ukázkový příklad toho, proč by se lidé zadlužovat neměli Martin Kovalčík, Člověk v tísni

„Předvánoční období je z hlediska půjček a úvěrů tradičně velmi rizikové. V období vrcholících předvánočních nákupů mají spotřebitelé daleko více tendenci chovat se impulzivně a pro pořízení dárku využít nabízeného úvěru, aniž by se důkladně seznámili s jeho podmínkami. S nevýhodnými úvěry od neprověřených institucí jim tak hrozí upadnutí do dluhové pasti,“ zdůraznil Viktor Vodička ze SČS.

Průzkum navíc ukázal, že v české populaci je zhruba čtvrtina lidí, která si půjčuje rizikově. V případě vánočních půjček jejich podíl výrazně stoupá, a to až na polovinu.

„Spotřebitelé by měli vždy, a v předvánočním období to platí dvojnásob, velmi obezřetně přistupovat k tomu, jakým způsobem se rozhodnou nákupy spojené s Vánoci financovat. Pokud se například i kvůli krátkodobému nedostatku financí rozhodnou pro půjčku, měli by jít jednoznačně k zavedené úvěrové či bankovní instituci, která je detailně seznámí se všemi podmínkami čerpání úvěru,“ doplnil David Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Vzít si půjčku není samo o sobě problém, vždy ale záleží na důvodu, kvůli kterému si ji člověk bere. A zrovna půjčování si na Vánoce lze považovat za ukázkový příklad toho, proč by se lidé zadlužovat neměli,“ řekl Právu Martin Kovalčík z neziskové organizace Člověk v tísni.

S každým úvěrem je spojený nejen závazek jeho splácení, ale i riziko sankcí, které jsou uplatňovány při jeho nedodržení. „Je otázkou, jak bude někdo, kdo nemá peníze na vánoční dárky a musí si na ně půjčit, schopen následně pravidelně úvěr splácet. Stačí pak často málo, dlouhodobější nemoc nebo náhlá ztráta zaměstnání a problém je na světě. Takže i když je to občas hodně těžké, je rozumnější zvolit variantu levnějších Vánoc, než přijmout riziko, že sebe a celou rodinu uvrhnu do problémů, které mohou skončit až exekucí,“ varuje Kovalčík.

Měli by vás prověřit

Také podle Lukáše Zeleného ze spotřebitelské organizace dTest patří půjčka na dárky k největším zbytečnostem, kvůli kterým se lze zadlužit.

„Pokud si na něco musíte půjčit, mělo by to sloužit déle, než budete splácet. Rozhodně není rozumné půjčovat si na hračky pro děti či módní elektroniku. Chcete-li si nadělit něco do domácnosti, počkejte radši na výprodeje, možná pak odpadne důvod zadlužovat se, protože mnohé zboží zlevní,“ radí Zelený.

Připomíná, že zákon už klade značný důraz na schopnost žadatele o úvěr jej řádně splácet. Zaměřuje se přitom nejen na zodpovědnost spotřebitelů v roli dlužníků, ale také na samotné poskytovatele.

„Jejich povinností je prověřit, zda je žadatel schopen úvěr splácet, přičemž musí takovou kontrolu reálně prokázat. Pokud si tedy budete chtít koupit zboží na splátky a budou od vás chtít doložit výši příjmu potvrzenou zaměstnavatelem, podrobnou analýzu rodinných příjmů a výdajů nebo informace o počtu vyživovaných dětí, vězte, že za těmito otázkami nestojí pouhá zvědavost, ale zákonná povinnost,“ upozornil Zelený.

Poskytovatele půjčky by měla podle něj zajímat i dosavadní úvěrová historie žadatele, tedy zda má záznam v některém z úvěrových registrů. „Pro konečné posouzení je přitom důležité nejen to, zda nějaký úvěr již máte, ale hodnotí se například i souhrnná dlužná částka či vaše platební morálka,“ doplnil Zelený.

Banky mají žně

To, že období před Vánoci je spojeno s vyšší aktivitou spotřebitelů na úvěrovém trhu, dokládají i statistiky finančních institucí. „Zájem o půjčky nyní roste, v meziročním srovnání o 15 procent, ve srovnání s průměrem letošního roku o 20 procent,” uvedla pro Právo Markéta Dvořáčková z Equa bank.

Zvýšený zájem klientů o spotřebitelské úvěry zaznamenali například i v UniCredit Bank, kde se jedná o nárůst v rozmezí 20 až 30 procent.

„Nyní v předvánočním období vidíme zvýšený zájem o naše hotovostní úvěry v průměru přibližně o 10 procent. U nákupů na splátky jak v kamenných prodejnách, tak v e-shopech očekáváme, že v posledním čtvrtletí poskytneme až třetinu ročního objemu půjček,” uvedla pro Právo Zuzana Bienvenu ze společnosti Home Credit.

Důvod pro půjčku na vánoční dárky je vcelku jednoduchý, lidé prostě nemají dostatek hotovosti. Ve většině případů jde o přechodný nedostatek, ovšem zhruba ve 21 procentech jde podle průzkumu agentury Kantar o dlouhodobý nedostatek financí.

Tři pětiny lidí si půjčily částku nepřesahující 10 tisíc korun. Každý šestý pak od 10 tisíc do 15 tisíc korun a každý desátý od 15 tisíc do 20 tisíc korun. Pouze 14 procent lidí se zadlužilo částkami přesahujícími 20 tisíc korun. Průměrná výše půjčky pak dosáhla hodnoty 8493 korun.

Už na výši půjčených částek je patrné, že naprostá většina lidí zamířila za půjčkou mimo banku. Ty totiž nabízejí spotřebitelské úvěry minimálně od 20 tisíc, většinou však až od 30 tisíc korun. Lidé proto častěji využívají možnost nákupu na splátky (23 procent), hotovostní půjčky (22 procent) či malé půjčky do výplaty (17 procent), případně kontokorent (20 procent) nebo kreditky (12 procent). Výjimkou nejsou ani půjčky od příbuzných či známých (celkem 14 procent).

Zrádná je i kreditka či kontokorent



Někteří lidé si neuvědomují, že i když nepožádají přímo o půjčku, mnohdy dárky na dluh stejně pořídí. Vyčerpají například kontokorent, který mají zřízený u svého běžného účtu, či využijí peníze na kreditce. Ovšem i tyto peníze musí vrátit a jejich splacení jim opět nabourá rodinný rozpočet.

Každý pátý Čech, jak ukázal aktuální průzkum Sberbank, pořizuje vánoční dárky z poslední výplaty před Vánoci. Otázkou je, kde vezme peníze na další pravidelné výdaje. Pokud nepožádá o půjčku, pravděpodobně je opět bude řešit přečerpáním běžného účtu či penězi z kreditky.

Analytici České spořitelny (ČS) upozornili na zajímavý trend předvánočního zadlužování, který sledují u konsolidací půjček v jarních měsících. „Výrazněji se vánoční půjčky - zejména ty od nebankovních společnosti a prodejců - každoročně projevují v průběhu března až května, kdy zaznamenáváme rekordní zájem o konsolidace půjček, který pravidelně stoupne o 15 procent nad celoroční průměr," doplnil Filip Hrubý z ČS.