Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Přinášíme několik rad a tipů, jak pojištění rekreačního domu nastavit, aby vám skutečně pomohlo.

Na pojistném trhu se setkáte s dostatečně velkým množství produktů, které se pojištěním rekreačních objektů zabývají. „Základní varianty pojištění jsou rozsahem krytí často velmi podobné, odlišnosti přicházejí typicky s rozšířenými pojistnými balíčky,” uvedl Emil Hála ze společnosti Broker Trust.

Jak dále doporučil, majitelé rekreačních domů by se měli zaměřit především na pojistné výluky, které jsou často měřítkem toho, zda a kolik jim pojišťovna v případě vzniklé škody vyplatí.

Základ nekryje všechna rizika

Přes zimní měsíce jsou chaty či chalupy vystaveny mnoha rizikům, špatnými povětrnostními podmínkami počínaje, nájezdy nenechavců či lesní zvěře konče. A právě proti typicky zimním rizikům byste měli svou nemovitost pojistit.

Ne všechny pojišťovny totiž ve své základní pojistce nabízejí například krytí rizik, kdy vám kvůli mrazu popraská vodovodní potrubí nebo kvůli tíze sněhu či námraze dojde k poškození střechy či vám třeba zvěř poničí zateplení domu.

„V základním pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny na nářadí či garáže a zahradní architektura. Je většinou nutné pojistit je nad rámec základního pojištění. Liší se i ochota pojišťoven pojišťovat například skleníky nebo výše spoluúčasti, kterou musí majitelé při poškození těchto staveb platit,” doplnil Hála.

Nemovitost musíte dobře zabezpečit

Někteří majitelé chybují v tom, že svou chalupu dostatečně nechrání před zloději, sjednají si sice kvalitní pojistku, ale na kvalitní zabezpečovací systém už nemyslí.

Odborníci upozorňují, že rekreační objekt je nutné zabezpečit tak, jak to pojišťovny požadují. Platí totiž, že čím více je nemovitost vzdálená od obce či okolní zástavby a čím vyšší je sjednaná pojistná částka, tím vyšší zabezpečení pojišťovna vyžaduje.

Pokud by došlo k vloupání a škodě, pojišťovna by v případě, že nebyl objekt zabezpečen podle smluvních podmínek, krátila plnění, nebo by peníze vůbec nevyplatila.

Samozřejmostí je i pojištění domácnosti

Mnoho lidí se dopouští chyby, že pojistí svou rekreační nemovitost, ovšem na její vybavení už nemyslí. Neuvědomují si totiž, že pojištění nemovitosti se nerovná i pojištění domácnosti, tedy vybavení, ať už jde o domácí spotřebiče či třeba sportovní náčiní.

Pokud ve vaší chatě či chalupě zůstávají trvale věci, které mají vyšší hodnotu, je tedy na místě sjednat s pojištěním nemovitosti zároveň i pojištění domácnosti.

„Pamatujte ale na to, že pojišťovny uplatňují na některé předměty, jako je například elektronika, limity, nad něž už pojistnou částku nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou,” doporučil Hála.

Podpojištění zbytečně krátí pojistné plnění

Mnozí majitelé nemovitostí, a nejen těch rekreačních, mají sjednané smlouvy, které nejsou aktuální a neodrážejí například provedené rekonstrukce či pořízení nového vybavení. Své nemovitosti mají tak pojištěné na původní nízké pojistné částky.

Když je sjednaná pojistná částka nižší, než je skutečná hodnota nemovitosti, jedná se o tzv. podpojištění. „Když například nemovitost s pojistnou hodnotou milión korun pojistíme na částku půl miliónu a dojde ke škodě ve výši sto tisíc (tedy desetiny reálné hodnoty), pojišťovna nevyplatí plnění ve výši sto tisíc, ale může ho krátit úměrně podpojištění. V tomto případě by tak mohla vyplatit i pouze desetinu z pojistné částky, tedy 50 tisíc korun,” upozornil Hála.

Jak dále zmínil, podobné případy nejsou nijak ojedinělé, nastávají přibližně u pětiny pojistných událostí.

V opačném případě jde o tzv. nadpojištění – nemovitost či domácnost pojistíte na vyšší částku, než je její hodnota. Pojišťovna vám v tomto případě ale nevyplatí více peněz, než je odhadní cena nemovitosti, a majitel tak utrácí za pojištění část peněz zbytečně.

O svůj majetek musíte pečovat



Bylo by velice krátkozraké domnívat se, že tím, že jste svou nemovitost pojistili, nemusíte se už o nic starat. Když se něco stane, pojišťovna to zaplatí. To je ale velký omyl, pojištění totiž nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost řádně pečovat. Pojišťovny se totiž v případě, že vaši nemovitost například poškodí přírodní živly, zajímají, zda jste ji pravidelně udržovali.

Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou a důsledkem toho by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Podobný problém může představovat dlouhodobě neudržovaný vzrostlý strom stojící v blízkosti domu, který se při vichřici zřítí a poškodí dům.

Rozhodně se vám vyplatí veškeré realizované rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků zaznamenat a archivovat, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Pokud na vaší nemovitosti dojde ke škodní události vlivem povětrnostních podmínek, vše zdokumentujte například pořízením fotek, které poskytnete pojišťovně. V případě krádeže nezapomeňte na místo zavolat policii, jinak byste se mohli o plnění pojišťovny připravit.