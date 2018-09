Jindřich Ginter, Právo

Zbystřit kvůli růstu cen by měli i klienti se zafi xovanými nevídaně levnými hypotékami.

„Akční nabídky na sjednávání hypotečních úvěrů končí. Do konce letošního roku lze očekávat, že se průměrná úroková sazba na hypotékách začne zvyšovat. Růst úrokových sazeb společně s novými doporučeními České národní banky od října utlumí poptávku na realitním trhu, čímž se sníží tlak na růst cen nemovitostí,“ říká analytik BHS Štěpán Křeček.

Očekává se však, že ceny v Praze, kde poptávka i osmkrát převyšuje nabídku, budou u kvalitních bytů v žádaných lokalitách stagnovat nebo v čase půjdou ještě nahoru.

Levné peníze jen na chvilku

Málokdo očekává, že v dohledné době byty v hlavním městě a okolí zlevní, i když u některých cenově našponovaných bytů na okraji Prahy již ke zlevnění došlo, jak vyplývá z vývoje, který lze vysledovat na největším realitním portálu Sreality.cz.

Podle analytiků platí obecné pravidlo, že dražší hypotéky přibrzdí ceny nemovitostí, ale to zase povede k růstu poptávky, a tím i nájmů.

Každopádně klienti, kteří si půjčili na celou cenu nemovitosti před pár lety za procento a půl, by neměli spoléhat na to, že to tak bude po celou dobu splácení, tedy dvacet třicet let. Zdražování hypoték se dotýká nejen nových žadatelů, ale i těch, kterým za pár let skončí fixace čili garance takto levných peněz.

Banky pak i „starým“ klientům nastavují zcela novou cenu půjčených peněz podle aktuálního ceníku. Každé půl procento nahoru v úrocích hypoték je přitom v měsíčních splátkách znát a dělá i tisíce korun.

„Lidé, kteří si půjčili peníze skrze hypoteční úvěry po roce 2014, by měli refixovat své úrokové sazby co nejdříve. V následujících letech lze očekávat, že úrokové sazby na hypotékách porostou, což bude navyšovat měsíční splátky. Některé domácnosti se mohou dostat do problémů,“ doporučuje Křeček.

Průměrná úroková sazba na hypotékách v srpnu vzrostla na 2,53 procenta. Nutno dodat, že je to ale jen průměr. U hypoték kolem jednoho či dvou miliónů korun a žadatelů s relativně nižšími příjmy v poměru k výdajům cena šplhá i k 2,7 procenta ročního úroku.

Zatímco v červenci bylo uzavřeno 7016 nových hypotečních úvěrů, v srpnu jejich počet stoupl až na 8475 při celkovém objemu 18,79 miliardy korun.

Lze očekávat, že září bude posledním měsícem letošního roku, kdy bude sjednáno vysoké množství nových hypotečních úvěrů.

Následně začnou platit nová doporučení České národní banky, která zájem o sjednávání nových hypoték sníží. V zásadě bude možné půjčovat jen na 70 procent ceny nemovitosti a výše úvěru nesmí přesáhnout devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele. Na splátku bude klient smět vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

Tři procenta ještě letos?

„V praxi tyto nové podmínky po 1. říjnu znemožní získání hypotéky zhruba 20 procentům domácností, které na ni ještě do konce září dosáhnou,“ odhaduje analytik Lukáš Kovanda z Czech Fund. Připomíná, že hypotéky nyní zdražily na nejvyšší úroveň za čtyři roky.

„V posledním čtvrtletí letošního roku lze přitom čekat jejich citelnější zdražení, až do blízkosti tříprocentní úrovně,“ dodal.