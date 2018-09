bab, Novinky

Přehled o finančních nákladech na spotřebu energií, tepla a vody ve své domácnosti má zhruba devět z deseti oslovených (89 procent), přičemž 56 procent ví dosti přesně, kolik platí a třetina to ví alespoň přibližně. Každý devátý oslovený ve výzkumu společnosti CVVM náklady ale vůbec nezná.

Informovanost o tom, kolik v domácnosti za energie či vodu utratí, roste s věkem. Zatímco mladí lidé do 29 let výši nákladů příliš neznají, lidé starší jsou podstatně více informovaní. Velmi dobrý přehled mají i lidé žijící v jednočlenných domácnostech a v domácnostech s dobrou životní úrovní či například ti, kteří se zajímají o energetickou politiku ČR a úsporné technologie.

Jednočlenné domácnosti jsou na tom podstatně hůře



Alespoň u jedné ze čtyř sledovaných položek (spotřeba elektřiny, vody, zemního plynu a tuhých paliv) má problémy s úhradou nákladů každá třetí domácnost (36 procent).

Zástupci českých domácností shodně ve 26 procentech případů zmiňovali těžkosti s placením nákladů za spotřebu elektřiny a vody. Na druhou stranu velmi snadno se daří účty za elektřinu či vodu platit pětině domácností.

Úhrada nákladů za spotřebu plynu a tuhá paliva se již netýká všech oslovených domácností (v případě plynu se jednalo čtvrtinu oslovených, tuhá paliva nevyužívají dokonce tři pětiny), i tak ale se podíl těch, kdo hradí náklady na spotřebu zemního plynu či tuhých paliv obtížně, rovněž pohybuje okolo jedné čtvrtiny (24 procent u zemního plynu, 26 procent u tuhých paliv).

Potíže s placením nákladů pochopitelně mnohem častěji uváděli lidé z nižších příjmových skupin či žijící v domácnostech s horší životní úrovní. Mezi těmi, kdo životní úroveň své domácnosti hodnotili jako dobrou, jen o málo více než pětina (22 procent) uvedla obtíže v některé z položek, mezi dotázanými se špatnou životní úrovní to byly téměř tři čtvrtiny (72 procent).

Výrazně vyšší úroveň problémů vykazují jednočlenné domácnosti (obtíže alespoň u jedné položky uvedlo 55 procent dotázaných z jednočlenných domácností), zvláště domácnosti ovdovělých či rozvedených respondentů.

Nejčastěji pomáhají šetřit úsporné žárovky

Nadpoloviční většina oslovených (55 procent) se zajímá o technologie pro hospodárnější nakládání s energiemi, teplem a vodou. Z průzkumu také vyplynulo, že naprostá většina lidí (90 procent) v posledních pěti letech investovala do některé z technologií pro hospodárnější nakládání s energiemi, teplem či vodou.

Nejčastěji přitom Češi zmiňovali úsporné žárovky, které koupily čtyři pětiny z nich. Více než polovina si pořídila energeticky úsporná okna, regulátor teploty v místnosti (termostat) koupila téměř polovina oslovených.

Více než dvě pětiny lidí pak shodně investovaly do tepelného těsnění a izolace vnitřních prostor a také do zateplení vnější fasády. Tři pětiny Čechů se nad spotřebou energií zamýšlejí už při nákupu spotřebičů, řídí se totiž jejich zařazením do úsporné energetické třídy.