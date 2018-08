Barbora Buřínská, Novinky, Právo

„Oproti minulému roku zaplatí lidé za stejnou půjčku o šest procent méně,“ uvedl Zbyněk Laisek ze společnosti Porovnej24.cz, která sleduje ceny půjček i dalších finančních produktů. „V porovnání s předchozími lety je rozdíl v cenách ještě markantnější. Oproti roku 2014 nyní žadatelé o půjčku zaplatí dokonce o 12 procent méně,“ doplnil.

Půjčka schválena i během pár minut



Ostrý konkurenční boj o zákazníky mezi poskytovateli úvěrů, ať už bankovními či nebankovními, má svým způsobem pozitivní dopad na žadatele.

Společnosti se různými akčními nabídkami či zefektivněním úvěrového procesu snaží nalákat co nejvíce klientů. Zatímco před několika lety trvalo vyřízení půjčky i několik dní, v současné době má žadatel, který vyhoví podmínkám, půjčku schválenou i během několika minut. Navíc naprostá většina poskytovatelů půjček rovněž umožňuje vyřídit půjčku i on-line.

ČTĚTE TAKÉ

Většina Čechů se už zadlužila, každý třetí rizikově

„Bohužel vyšší komfort při uzavírání úvěrů může vést některé žadatele k nezodpovědnému a zbytečnému zadlužování. Nejčastějším problémem je především vytloukání půjčky jinou půjčkou nebo pořizování věcí, které člověk pro svůj život vlastně vůbec nepotřebuje. Velmi častým jevem je například situace, kdy má žadatel několik nesplacených úvěrů, je ve velké finanční tísni, ale přesto si chce půjčit třeba dvacet tisíc korun na nový model telefonu,“ uvedl Laisek.

Půjčku je třeba splácet



„Bohužel se poměrně často setkáváme i s případy žadatelů, kteří například vůbec netuší, že půjčku, kterou se rozhodli uzavřít, budou muset také splácet,“ doplnil.

Jak předejít komplikacím při uzavírání půjčky? Snažte si vytvořit finanční rezervu, vyhýbejte se zbytečným půjčkám na dovolenou nebo drahou elektroniku.

Pokud si potřebujete půjčit, spočítejte si, kolik můžete splácet.

Ověřte si vybranou společnost.

Důkladně se seznamte se smlouvou a všemi spojenými poplatky.

Pečlivě si hlídejte všechny platby.

Pečlivě si přebírejte poštu.

Neignoruje upomínky, dopisy, hovory.

Pokud nemůžete splácet, nestrkejte hlavu do písku. Komunikujte s věřitelem, buďte aktivní.

Pokud se věřitel obrátí na soud, budete vyzván k zaplacení, poté bude vydán tzv. exekuční titul.

V případě zahájení exekuce, máte 30denní lhůtu na zaplacení dluhů se sníženými náklady. S exekutorem spolupracujte, můžete dosáhnout pro vás výhodnějších podmínek splatnosti a předejdete neustálému zvyšování dluhu.



„Důrazně nedoporučujeme, aby si lidé, kteří třeba v současné době čelí exekuci, často i mnohočetné, brali další půjčky na zbytné věci. Naopak by měli takovým půjčkám předcházet a co nejdříve splatit současné dluhy, aby se jejich problémy více neprohlubovaly. Pokud uzavírají další půjčky, které mají sloužit ke splacení půjček dřívějších, hrozí, že se dostanou do začarovaného kruhu, ze kterého se jen velmi obtížně dostává ven,“ varoval prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Poskytovatele půjček si vždy důkladně prověřte



Finanční odborníci poukazují i na to, že nynější vysoká konkurence má sice výhodu v levnějších cenách půjček, zároveň se ale některé úvěrové společnosti mezi sebou výrazně liší jak v solidnosti, tak v kvalitě poskytovaných služeb.

Právě proto byste měl pečlivě zvážit, u které firmy si půjčku vyřídíte, zjistit si informace o běžné výši úroků na trhu či třeba využít cenové srovnávače. Při výběru úvěrové firmy se zaměřte i na její serióznost. Podle zkušeností analytiků podvodnou firmu prozradí například nekvalitně provedená webová stránka, na které chybí kontaktní údaje. Podezřelé je i to, že je půjčka vedena na fyzickou osobu. Proto se vždy vyplatí ověřit si solidnost úvěrové firmy na stránkách České národní banky, kde je uveden seznam všech licencovaných subjektů.

Lidé mnohdy podcení své schopnosti



Nebezpečnost půjček na nejnovější elektroniku nebo letní dovolenou potvrzují i samotní exekutoři.

„Lidé si často neumí spočítat, kolik si mohou dovolit měsíčně splácet. Často si neuvědomují, že se kvůli splátce nového telefonu mohou opozdit třeba i s platbou svým obvyklých výdajů. Při neplacení pravidelných splátek pak mohou velmi rychle růst i úroky z prodlení,“ upozornil Plášil.

„Vedle samotné výše splátek by se měli občané zaměřit i na další smluvní podmínky, jako jsou měsíční poplatky, a především sankční podmínky. Zejména hodnota RPSN pak ukazuje výhodnost či nevýhodnost úvěru,“ doplňuje.

Pro zdárné splácení půjčky i všech obvyklých závazků je nutné si pečlivě hlídat data splatnosti všech plateb.

Dělat „mrtvého brouka” se nevyplatí



Pokud se během splácení dostanete do obtížné situace, nepropadejte panice. Stále totiž existuje řada možností, jak takovou situaci zachránit. Základním předpokladem je aktivní komunikace s vaším věřitelem.

„Mnoho lidí se naopak snaží nepříjemné situaci vyhnout, nereagují na upomínky nebo si nepřebírají poštu. Pokud ani přes výzvy věřitele nebudete schopni splácet, může se věřitel obrátit na soud. Soud může určit lhůtu, ve které byste měli dlužnou částku splatit. V případě, že ani v tuto chvíli nezaplatíte své dluhy, vydá soud tzv. exekuční titul, který věřitele opravňuje k vymáhání dlužné částky pomocí soudního exekutora. I přesto stále existuje šance splatit své dluhy, a to ihned po nařízení exekuce,“ doplnil Plášil.

Právě od doručení první exekuční výzvy běží 30denní lhůta, ve které můžete dluh se sníženými náklady uhradit. Ani v tomto případě nezapomínejte na aktivní komunikaci se soudním exekutorem. Můžete se tak třeba domluvit i na splátkovém kalendáři.