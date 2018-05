bab, Novinky

„Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Fyzické osoby obdrží bezplatnou daňovou složenku do poštovních schránek. Kdo se přihlásil k rozesílce e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky,“ upozornila Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Daň nad 5000 Kč lze rozdělit na dvě splátky



Pokud je vaše daňová povinnost nižší než pět tisíc korun, zaplatíte daň v jedné částce. V tomto případě se na vás vztahuje termín 31. května. Kdo platí více jak pět tisíc korun, může částku rozdělit a druhou polovinu pak zaplatit do konce listopadu.

Zaplatit můžete jak převodem, tak použít zaslanou složenku. Platbu je však vhodné provést jeden či dva dny před termínem, aby byla daň na účet finančního úřadu připsána nejpozději 31. května.

Kdo se s placením daně opozdí, může bez sankce uhradit daň do 6. června, tedy během dalších čtyř pracovních dní. Poté už ale nabíhají úroky z prodlení.

Nedostali jste složenku?

Majitelé nemovitostí, kteří je získali v loňském roce, měli povinnost podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud zapomněli, informaci k platbě daně pochopitelně neobdrží.

V takovém případě je nutné přiznání podat co nejdříve a počítat se sankcemi.

„Pokud jste na daňové přiznání nezapomněli a informace vám přesto nedorazila, je nutné se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází,“ doplnila Melicharová.

Výše daně nemusí být každý rok stejná



Výše daně závisí na typu nemovitosti, její velikosti, ale také na lokalitě.

„Proto se základní sazba daně násobí určitými koeficienty. Ty se mohou v čase lišit. Snadno se tak může stát, že majitel nemovitosti letos bude platit jinou částku než v loňském roce,“ upozornil Jan Zachystal z RE/MAX Alfa.