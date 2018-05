bab, Novinky

Jak na investování nahlížejí současné generace dvacátníků, čtyřicátníků a šedesátníků zjišťovala v aktuálním průzkumu společnost Ipsos pro Broker Consulting. Osloveno bylo téměř 1600 lidí.

Koupě nemovitosti je nejvhodnější investicí

Pořídit si nějakou nemovitost je podle všech tří generací tou nejvhodnější investicí. V průměru tak smýšlí 65 procent oslovených, přičemž nejvíce jsou o tomu přesvědčeni lidé starší (60 až 69 let).

Druhou pozici vhodných způsobů investování peněz zaujaly akciové fondy. Ovšem v jejich případě už průzkum zaznamenal výraznégenerační rozdíly. Jako investici je označily téměř dvě třetiny mladých lidí mezi 20 až 29 lety, ovšem u nejstarší generace mezi 60 až 69 lety už to nebyla ani polovina (46 procent). Lidé ve středním věku (40 až 49 let) pak považují akciové fondy za investici z 52 procent.

„Je dobře, že mladí lidé spoléhají na akciové fondy, protože u nich platí pravidlo, že kvůli vysoké kolísavosti se do nich nevyplatí investovat na krátkou dobu. A právě nejmladší generace může čas využít ve svůj prospěch,“ uvedl Jan Lener z Broker Consulting.

Co si jednotlivé generace představují pod pojmem investice

Typ investice

20 - 29 let

40 - 49 let

60 - 69 let

*Akciové fondy

63 %

52 %

46 %

*Zlato 29 %

35 %

36 %

*Bitcoiny a obdobné kryptoměny

20 %

9 %

4 %

Podílové a dluhopisové fondy

34 %

44 %

35 %

*Nemovitosti

65 %

63 %

68 %

Vzdělání

16 %

20 %

23 %

Cestování

4 %

3 %

3 %

Rodina / děti 9 %

16 %

13 %

Hotovost

7 %

6 %

5 %

Umění, známky, starožitnosti

8 %

12 %

16 %

Penzijní spoření ve státem

podporovaných produktech

6 %

11 %

18 %

Vlastní podnikání

12 %

5 %

6 %

Zdroj: Průzkum Ipsos pro Broker Consulting



Zlato jako synonymum investice vnímají častěji lidé z nejstarší generace (více než třetina z nich). U střední generace je to jen o procentní bod méně a u nejmladších je sice obliba nejmenší, ale i tak dosahuje 29 procent.

Kryptoměna frčí u nejmladších



Každý pátý zástupce lidí ve věku 20 až 29 let dále uvedl jako vhodnou investici kryptoměny.

„Důvěra mladých v takzvané kryptoměny příliš nepřekvapila, jedná se o generaci zvyklou na virtuální svět. Z toho pohledu lze chápat volbu tohoto druhu investice,” zmínil Lener.

Zároveň ale varoval, že z hlediska faktů se jedná o vysoce rizikové spekulace, které mají mnohá úskalí, jež nemusí být na první pohled zřejmá, jak ukázal i vývoj v posledních několika měsících.

Vzdělání si cení hlavně starší

Průzkum se zabýval i tím, zda jednotlivé generace vnímají vzdělání jako investici.

Nejvíce si ho cení nejstarší generace, což potvrdila čtvrtina z nich. Naopak v případě nejmladší generace respondentů to byl jen každý šestý oslovený.

Každý zhruba osmý zástupce mladých považuje za investici své vlastní podnikání, což je o sedm, respektive o šest procentních bodů více než u obou ostatních generací. Nejstarší lidé, zhruba každý šestý, zase více vnímají jako investici starožitnosti, umění a známky.

„Průzkum také potvrdil jednu více méně zřejmou domněnku, s klesajícím věkem rapidně klesá důvěra ve státem podporované penzijní produkty jako vhodnou investici. V nejstarší generaci jim důvěřuje 18 procent, ve věku od 40 do 49 let už jen 11 procent a u nejmladších je to pouze každý zhruba patnáctý. Celkově má státem podporované doplňkové penzijní spoření nízkou podporu,” doplnil Lener.