Barbora Buřínská, Novinky

Průzkum agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) napříč českou populací ukázal, že hypotéky si nejčastěji berou lidé ve věku od 30 do 44 let. V současné době ji splácí dvě pětiny z nich, dalších šest procent si ji plánuje letos sjednat.

Pochopitelně nejmenší podíl lidí s hypotékou tvoří starší generace, sjednanou ji má pouhých šest procent lidí starších 60 let.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Lidé nejčastěji čerpají hypoteční úvěr od jednoho do dvou miliónů korun, přičemž jeho výše je závislá na věku, ale i na příjmech domácnosti. Nejvyšší hypotéky mají lidé ve věku 30 až 44 let (třetina od 1 do 2 miliónů, pětina od 2 do 3 miliónů korun), stejně tak mladí lidé od 18 do 29 let (třetina od 1 do 2 miliónů, třetina od 2 do 3 miliónů korun).

U lidí starších 45 let jsou pak obvyklé hypotéky do jednoho miliónu korun. Především muži s vyšším příjmem si dovolí hypotéku přesahující tři milióny korun.

Hypotéka jako cesta k vlastnímu bydlení

Sjednaná doba splatnosti je většinou do dvaceti let. Její délka pochopitelně závisí na věku. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než na 20 let se upisují lidé do 44 let.

Sjednaná doba souvisí rovněž s výší hypotéky, čím více si lidé půjčí, tím se i prodlužuje doba splatnosti.

Drtivá většina sjednaných hypoték (79 procent) míří na pořízení bytu či domu určeného k vlastnímu bydlení. Každý sedmý oslovený si ji pořídil kvůli rekonstrukci stávajícího bydlení.

V současné době již banky nikomu tzv. stoprocentní hypotéku neposkytnou, lidé tak musí nákup nemovitosti financovat i z vlastních finančních prostředků. Nejčastěji pak jejich zdrojem bývají vlastní úspory z běžných a spořicích účtů (70 procent). Velmi oblíbené, především u starších lidí, je ale i využití stavebního spoření (34 procent). Téměř pětina lidí si půjčila v rámci rodiny.

Úvěr splácí každý pátý klient

Pětina Čechů se v průzkumu přiznala, že v současné době splácí nějaký úvěr, ať už u bankovní, či nebankovní společnosti.

Nejčastěji lidé úvěrem řešili nákup auta, uvedla třetina dlužníků. Čtvrtina si půjčila, protože akutně potřebovala peníze v hotovosti.

Dalšími důvody pro čerpání úvěru byl například nákup domácích spotřebičů (18 procent), nábytku (13 procent) či elektroniky (10 procent).