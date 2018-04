bab, Novinky

Češi si chrání svůj majetek. Jak ukázal loňský průzkum agentury MindBridge Consulting pro společnost Partners, cení si ho dokonce více než svého zdraví.

„Češi utratí za životní pojištění průměrně 5952 korun za rok. Za neživotní to je ale 8373 korun,” upřesnil Martin Švec ze společnosti Partners.

Zkušenosti pojišťoven však ukazují, že se mnozí Češi při sjednávání pojistek dopouštějí výrazných chyb.

S nemovitostí pojistěte i vybavení



Jedním z pochybení je to, že si někteří lidí neuvědomují, že mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti je zásadní rozdíl. „Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové. Jde tedy o zdi, podlahu, stropy, zárubně a další věci, které jsou k ní napevno přidělané. Naproti tomu pojištění domácnosti kryje její vybavení. Jednoduše řečeno, kdybychom byt nebo dům obrátili vzhůru nohama, tak vše, co vypadne, patří do této skupiny,“ vysvětlil Zbyněk Kočiš ze společnosti Poutko.

Někteří lidé si tak pojistí nemovitost, ale na její vybavení už nemyslí. Při případné pojistné události tak sice od pojišťovny dostanou plnění vztahující se k nemovitosti, vybavení jako elektronika, nábytek či oblečení jim však již nikdo nezaplatí. Důležité je proto si s nemovitostí pojistit i domácnost.

Podpojištění znamená finanční ztrátu

Při sjednání pojištění domácnosti je jednou z nejpodstatnějších věcí správný odhad ceny majetku. Někteří lidé ve snaze platit co nejnižší pojistné, poníží pojistné částky, čímž svůj majetek tzv. podpojistí.

„Klienti svůj majetek nezřídka podhodnotí a poté jsou překvapeni menším pojistným plněním. S takovými smlouvami se u pojištění domácnosti setkáváme až u 20 procent pojistných událostí,” upozornila Vanda Kýpeť ze Slavia pojišťovny.

„Hodnotu majetku by si měl každý pečlivě spočítat a pojišťovat jej v celé výši. V případě pojistné události pak nelze počítat s tím, že bude majiteli vyplacena dostatečná částka na pořízení nového vybavení. Pojišťovny navíc mohou podpojištění i penalizovat,“ doplnil Kočiš.

Přepojištění se prodraží na pravidelných platbách

Druhým jevem, ovšem méně častým, je takzvané přepojištění, tedy nadhodnocení ceny vybavení domácnosti.

Pojistit si domácnost na vyšší částku, než je její skutečná hodnota, se stejně jako u podpojištění nevyplatí. Na papíře sice lidé vidí vyšší pojistné plnění, pojišťovna jim ho však v případě pojistné události nevyplatí.

Nejen, že na této praktice v podstatě nelze vydělat, majitel domácnosti navíc na pojištění zaplatí více, než by musel.

Aktualizace smluv se vyplatí



Lidé chybují i v tom, že své pojistné smlouvy pravidelně nekontrolují a neaktualizují.

Podle doporučení pojišťoven byste měli pojistky domácnosti aktualizovat alespoň každé dva až tři roky. A také tehdy když do svého domu koupíte nějaké nové vybavení nebo když provedete nějakou rekonstrukci, čímž zvyšujete hodnotu svého majetku.