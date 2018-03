Pokud by se dostali do situace, kdy by ji museli řešit půjčkou, celkem 83 procent lidí by se podle průzkumu společnosti Cofidis, neváhalo zadlužit. Nejčastěji by prostřednictvím půjčky investovali do svého bydlení.

Ovšem jsou i situace, kdy Čechům půjčka smysl nedává. Vůbec nejméně lidí by si půjčilo peníze na financování Vánoc, dále na nákup oblečení a potřeb pro volný čas, zařízení svatby a nákup dovolené. Ve všech těchto případech by si vzali půjčku maximálně tři lidé ze sta.

Na co by si Češi vzali úvěr – TOP 10 Podíl Investice do bydlení, opravy, rekonstrukce 58 % Nákup automobilu, motocyklu 28 % Financování událostí týkajících se zdraví (léčba, operace) 18 % Nákup nábytku, bílé techniky 15 % Nečekané výdaje (oprava domácích spotřebičů atp.) 14 % Nákup elektroniky a spotřebního zboží 11 % Splacení dluhu 7 % Financování vzdělání (jazykové kurzy apod.) 6 % Běžný provoz domácnosti (ve finanční tísni) 5 % Financování pohřbu 4 % Zdroj: Cofidis



Bydlení vede u mladých i párů

Téměř tři pětiny lidí by si vzaly úvěr na pořízení nebo rekonstrukci bydlení, přičemž nejvíce nakloněni jsou mu hlavně mladí lidé a páry.

„Pořízení a oprava bydlení jsou podle našich průzkumů nejčastějším účelem také u sdílených půjček, které si berou partneři společně, aby tak dosáhli na výhodnější podmínky úvěru,“ uvedl Cyril Křůpala.

Oproti mužům jsou také častěji se kvůli úpravě bydlení ochotny zadlužit i ženy.

Kvůli autu by se zadlužil každý třetí muž

Za dlouhodobou investici lze považovat i pořízení auta či motocyklu, na které by si vzalo půjčku 28 procent lidí.

Větší ochotu půjčit si na auto či motorku projevili muži, pro by jich byla téměř třetina. Ženy už tak nadšené nejsou, s podobnou půjčkou by souhlasila jen necelá čtvrtina z nich.

Na koupi auta si je ve srovnání s ostatními ochotno půjčit i výrazně více lidí s vysokoškolským vzděláním. Oproti respondentům se základní školou dokonce dvojnásobně.

V Praze rezonuje zdraví i vzdělávání

Na třetím místě žebříčku účelů případných půjček se umístily záležitosti týkající se zdraví. Financovat nákladnou léčbu nebo operaci prostřednictvím půjčky by byla ochotna téměř pětina lidí.

Výrazně nakloněnější jsou přitom této možnosti lidé z velkých měst, především pak z Prahy.

Podobně otevření jsou obyvatelé hlavního města i půjčce na vzdělávání. Úvěr například na jazykový kurz by si vzala více než desetina z nich, což je oproti zbytku republiky výrazný nadprůměr.

Průzkum také ukázal, že někteří Češi by půjčkou řešili nečekané výdaje v domácnosti, jako je například nutnost opravy domácích spotřebičů (15 procent) či by si dokonce půjčili i na to, aby splatili jinou půjčku (sedm procent). Většinou mezi ně patřili lidé se základním vzděláním či lidé ve věku do 30 let.