Výsledky průzkumu NMS Market Research pro Českou bankovní asociaci (ČBA) naznačují, že česká populace se konečně poučila a začíná se chovat zodpovědněji.

Celkem 85 procent lidí totiž nepřipustilo možnost, že by si půjčili, aby měli na splátku jiné půjčky. Do rizika další půjčky by šel jen každý jedenáctý oslovený, šest lidí ze sta je na vážkách.

FOTO: David Ryneš, Novinky

V hypotetické rovině by Češi obstáli, jenže v populaci jsou i dlužníci, kteří mají s půjčováním nemalé zkušenosti, zadlužují se rizikově a k možnosti splatit půjčku půjčkou se staví vstřícně.

ČTĚTE TAKÉ

Většina Čechů se už zadlužila, každý třetí rizikově

Což ostatně vyplynulo i z průzkumu, podle něhož celkem početná část českých dlužníků se při půjčování nechová zodpovědně. Nejen, že má bohaté zkušenosti právě s půjčováním na splátku další půjčky, také je zadlužena u více věřitelů, mezi nimiž jsou často nebankovní společnosti. Více než třetina (37 procent) těchto rizikových dlužníků by si půjčku na splátku jiné půjčky bez váhání sjednala.

Budou vyjednávat a půjčky konsolidovat

Češi se nejspíš poučili i v tom, jak by se měli zachovat ve chvíli, kdy se dostanou do platební neschopnosti. Tři z deseti se v průzkumu přiklonili k možnosti vyjednávání s věřitelem o odkladu splátek, čtvrtina by se pak snažila své závazky konsolidovat.

„Jakkoli je podíl rizikových půjček relativně vysoký, dobrá zpráva je, že si Češi začínají uvědomovat rizika, plynoucí z vyššího počtu spotřebitelských půjček a stále častěji přistupují ke konsolidaci svých úvěrů,“ uvedl Pavel Štěpánek z ČBA.

Jak by Češi řešili situaci, kdy by nemohli splácet své půjčky

Vyjednávání o odkladu splátek

31 %

Konsolidace půjček

25 %

Půjčka od příbuzných 25 %

Půjčka od banky

3 %

Přestane splácet

1 %

Půjčka od zaměstnavatele

1 %

Půjčka od nebankovní společnosti

1 %

Jiné řešení 2 %

Neví

11 %

Zdroj: NMS Market Research

Na zvýšené povědomí finančních klientů o možnosti sloučení půjček do jednoho produktu (konsolidaci) či refinancování drahých půjček a přechodu k jiným levnějším poskytovatelům mají pochopitelně vliv i aktivity tuzemských bank, které svou nabídkou cílí na nespokojené klienty. Setkat se tak můžete i s úrokovými sazbami pod pět procent ročně.