Úraz při lyžování v cizině může přijít i na milióny

Lyžařská sezóna je v plném proudu a na hory míří tisíce rodin – do českých zimních středisek i do těch zahraničních. Pokud ale neuzavřou cestovní pojištění včetně odpovědnosti, může je to v cizině přijít hodně draho. Až na milióny korun.