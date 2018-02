Loňský průzkum Pojišťovny České spořitelny (PČS) ukázal, že v České republice o nemocného člena rodiny soustavně pečuje přes 200 tisíc lidí, což pro mnohé z nich představuje závažný zásah do rodinného života a rozpočtu.

„Příjem se lidem pečujícím o dlouhodobě nemocné nejčastěji snížil o osm tisíc korun, pro normální fungování scházelo domácnostem 6500 korun. Rozpočet nejvíce zatěžovaly náklady na bydlení a lékařskou péči, nezanedbatelné však v takové situaci byly i výdaje za jídlo,“ uvedla Martina Švábová z PČS.

Pojištění pro lidi od 18 do 65 let



„Výsledky průzkumu tak byly impulsem k tomu, abychom do svého produktového portfolia zahrnuli pojištění ošetřování dospělého,” uvedla pro Právo Jana Náchodská z PČS.

Zároveň dodala, že novým produktem chtějí navázat i na novinku v nemocenském pojištění, tedy dlouhodobé ošetřovné, které bude možné čerpat od 11. června 2018 až po dobu 90 kalendářních dní od propuštění nemocného z nemocnice.

PČS nabízí pojištění ošetřování dospělého od 1. února 2018 jako možnost připojištění k životnímu pojištění Flexi. Cílí na dospělou populaci, sjednat si ho tak mohou lidé ve věku od 18 do 65 let a v případě, že časem onemocní a budou potřebovat pomoc, peníze od pojišťovny tak zmírní finanční náklady na jejich ošetřování.

„Klient od nás dostane podle nastavené pojistné částky až 20 tisíc korun za měsíc,” upřesnil Petr Procházka z PČS. Peníze mu budou vypláceny od 29. dne nemoci (zpětně).

„Ošetřovat pojištěného může kdokoliv, člen rodiny nebo profesionální či jiný ošetřovatel, a kdekoliv, doma nebo v nemocnici,” doplnil Procházka.

70 let je strop

Omezením pro čerpání sjednaných pojistných částek je však tzv. výstupní věk pojištěného, tedy maximální věk, do jehož dosažení pojišťovna peníze vyplatí. PČS ho zastropovala hranicí 70 let. A vzhledem k tomu, že sjednanou pojistnou částku vyplácí maximálně po dobu jednoho roku, pro její plné vyčerpání je nejzazší věk pojištěného 69 let.

Je otázkou, kolika pojištěných se výplata pojistných částek nakonec dotkne. Průzkum PČS ukázal, že valná většina lidí (zhruba dvě třetiny) pečují o své rodiče či rodiče partnera a prarodiče. Jejich věk tak v mnoha případech maximální věk 70 let pravděpodobně překročí.

Navíc nejčastěji, jak opět vyšlo z průzkumu, jsou důvodem dlouhodobé péče onkologická onemocnění a nemoci postihující opět starší populaci - stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Nicméně pojištění je možné využít i pro případ těchto nejrozšířenějších neurodegenerativních onemocnění mozku.

„Klienti nemusí dokládat svůj příjem ani to, že byli ošetřováni. Stačí potvrzení od lékaře o nezbytném ošetřování jinou osobou. Pojištění je také nezávislé na státním sociálním systému a zaměstnavateli,“ doplnil Procházka.

Podmínkou je sjednání životního pojištění

Sjednat si pojištění ošetřování dospělého nelze jako samostatný produkt, vždy je nutné mít uzavřeno i životní pojištění Flexi v minimální variantě, což znamená mít pojištěné riziko smrti na minimální částku 10 tisíc korun.

Cena pojištění ošetřování není sama o sobě nijak vysoká, měsíčně vás přijde na desítky korun. Do ceny pochopitelně vstupuje věk pojištěného a sjednaná pojistná částka. Například člověk ve věku 30 let, který bude chtít pro případ dlouhodobého onemocnění dostávat za každý den 400 korun, uhradí měsíčně 65 korun. Padesátiletý pojištěnec, který bude chtít po dobu nemoci denně vyplácet 650 korun, zaplatí za pojištění 135 korun měsíčně.

K pojistnému za pojištění ošetřování dospělého je však třeba přičíst i částku pojistného za životní pojištění Flexi ve výši minimálně 300 korun měsíčně.

Pojistit si péči lze i jinak

Zachovat si životní standard a zmírnit finanční dopady po dobu delší nemoci je možné i sjednáním jiných pojistných produktů.

Například pojišťovna Aegon nabízí pojištění dlouhodobé péče - Aegon Care. „Jedná se o pojištění pro ty, kteří zůstanou závislí na péči druhých osob, zejména ve stáří. Od ledna je nově možné ho sjednat již od 18 let. Horní hranice pro sjednání je až 67 let s tím, že výplata plnění je možná až do 90 let,” uvedla pro Právo Eva Krutáková, mluvčí pojišťovny.

Dalším pojistným produktem, který má většina pojišťoven ve své nabídce, je například pojištění závažných onemocnění, poranění, trvalých následků úrazu či invalidity.

„V rámci našeho životního pojištění je možné ošetřování dospělého velmi dobře ošetřit, a to v rámci pojištění závažných onemocnění a závažných poranění. Týká se to například i nemocí, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Peníze z těchto rizik může klient použít i na zaplacení pečovatelky nebo na řešení situace, kdy je při dlouhodobé léčbě rodina z důvodu péče o nemocného připravena o část příjmů,” upřesnila Ivana Buriánková z České pojišťovny. S podobným přístupem se klient setká i v pojišťovně Generali.

„Pro dospělého pojištěného nabízíme možnost sjednat si připojištění závislosti na péči II. - IV. stupně u životního pojištění Rizikovka a Evoluce Plus. Sjednává se pro případ závislosti na pomoci jiné osoby z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Pojistnou událostí je tedy uznání příslušného stupně závislosti na péči jiné osoby,” uvedla pro Právo Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.