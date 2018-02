Ve spolupráci s odborníky přinášíme několik rad a tipů, jak v případě srážky na zahraniční sjezdovce postupovat.

Pochopitelně základem je prevence, tedy chovat se na sjezdovce tak, aby člověk neohrožoval ostatní lyžaře - bezpečně, ohleduplně a přiměřeně úrovni svým lyžařským dovednostem.

„Zdatní lyžaři by si měli uvědomit, že ti méně zkušení nejsou schopni na nebezpečné situace reagovat tak pohotově a jsou do jisté míry nevyzpytatelní. Nezkušení nebo nepříliš pokročilí lyžaři by se zase měli zdržovat na sjezdovkách, které odpovídají jejich dovednostem,” upozornila Vanda Kýpeť ze Slavia pojišťovny.

Pojištění je základ



Důležité je i dodržování deseti pravidel FIS (Mezinárodní lyžařská federace) pro chování na sjezdových tratí - týkají se například ohleduplnosti k ostatním, předjíždění na sjezdovce, rychlosti jízdy, zastavení apod. Pojišťovny by totiž mohly v případě nehody odmítnout pojistné plnění, pokud by se zjistilo, že jste je nerespektovali.

Minimalizovat následky úrazu pochopitelně můžete i dostatečným ochranným vybavením - především lyžařskou helmou. Jak ale ukázal loňský průzkum pojišťovny MetLife, lyžařskou helmu používá jen polovina rodičů, kteří zamíří s dětmi na svah. Pozitivní je alespoň to, že přilbu nosí devět z deseti malých lyžařů a snowboardistů.

Při vybírání pojištění pro lyžařské cesty do zahraničí se zaměřte na výši vyplácených limitů a případné spoluúčasti Dušan Šídlo, Broker Trust

Ochranné vybavení sice výrazně sníží riziko zranění, zcela předejít mu však nedokáže. Při lyžování v zahraničí je tak potřeba myslet na sjednání cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti, které bývá většinou součástí balíčku s cestovním pojištěním, ale nemusí tomu tak být vždy.

Zároveň si ohlídejte i dostatečně vysoké limity. „Při vybírání pojištění pro lyžařské cesty do zahraničí se zaměřte na výši vyplácených limitů a případné spoluúčasti. Pokud pojištění nepokryje celou částku například za léčebné výlohy, musí doplatit zbytek pojištěný,” upozornil Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Zároveň doporučuje, zajímat se jak o základní limit, tak dílčí limity, například pro stomatologická ošetření. „Překvapit vás může i výše spoluúčasti, a to zejména u pojištění stornopoplatků či pojištění odpovědnosti,” dodal Šídlo.

Při sjednávání pojištění si zkontrolujte, zda zahrnuje i dostatečné plnění pro případný zásah horské služby a přepravu vrtulníkem pojištěné osoby z místa úrazu do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení.

Když vás srazí lyžař

Pokud vás na zahraniční sjezdovce srazí lyžař a vy budete zraněni, případně kvůli srážce dojde k poškození vašich lyží apod., je potřeba nejdříve provést fotodokumentaci místa nehody a jejích následků. Viníka srážky zároveň požádejte o kontaktní údaje. Pokud byli u nehody svědci, domluvte se i s nimi na případné svědecké výpovědi.

Co nejdříve kontaktujte i asistenční službou vaší pojišťovny. Poradí vám, jak postupovat, zároveň doporučí i nejbližší zdravotnické zařízení.

V případě, že je zranění vážnější, bez prodlení volejte horskou službu i policii. Policii kontaktujte i v případě, kdy viník nehody nespolupracuje nebo z místa nehody ujel. „Pokud dotyčný z místa nehody ujede, podejte co nejdříve trestní oznámení na neznámého pachatele. Jestliže máte podezření, že lyžař, který nehodu způsobil, požil alkohol, trvejte na testu,“ doporučila Kýpeť.

Má-li viník nehody sjednáno pojištění odpovědnosti a jeho pojišťovna poskytne plnění, uhradit vám může jak škodu na lyžařském vybavení, tak bolestné, náklady za léčbu i ušlý zisk během pracovní neschopnosti.

Od policie či horské služby trvejte na sepsání protokolu o nehodě. „Až budete podepisovat jakoukoliv dokumentaci, jejíž znění v cizím jazyce vám nebude zcela nesrozumitelné, vepište přímo na papír poznámky, že znění nerozumíte a dokument podepisujete s výhradami,” upozornila Kýpeť.

V případě jakéhokoliv lékařského ošetření si pečlivě uschovejte všechny lékařské zprávy, které včetně všech dalších podkladů neprodleně po příjezdu do České republiky předejte pojišťovně.

Když srazíte lyžaře

Pokud na zahraniční sjezdovce ať už nešťastnou náhodou či vlastní nepozorností srazíte a zraníte jiného lyžaře, postarejte se nejprve o první pomoc či lékařské ošetření.

Zároveň je potřeba požádat sraženou osobu o kontakt a zajistit i kontakty na svědky a poprosit je o výpovědi. I v této situaci je důležité pořídit si vlastní fotodokumentaci nehody.

„Máme nepříjemné zkušenosti, kdy sražení zahraniční lyžaři využijí neznalosti a jazykové bariéry českých lyžařů a dodatečně si zajistí vlastní svědky. Zpětně tak vymáhají i nesmyslně vysoké částky jen za menší zranění. Máme například zkušenost s případem, kdy lyžař, sražený a zraněný naším klientem, nárokoval vysokou částku s odůvodněním, že má po srážce doživotně poškozené oko. Při důkladné revizi lékařských zpráv a kontaktování ošetřujícího lékaře jsme ale zjistili, že jde spíše o drobné pohmoždění a vyplacená částka se tak významně zredukovala,“ popsala Kýpeť.

Pokud jste si ale nesjednali pojištění odpovědnosti, budete muset veškeré náklady týkající se jak poškozené lyžařské výbavy, bolestného, úhrady ušlého zisku v době neschopnosti, kompenzace za psychickou újmu či výpomoci v domácnosti v poúrazovém stavu uhradit ze svého.

Jestliže jste si pojištění odpovědnosti uzavřeli, neprodleně po nehodě kontaktujte asistenční službu pojišťovny. Operátor vám poradí, jak v situaci dále postupovat. Veškeré škody pak budou poškozenému z pojištění odpovědnosti uhrazeny.