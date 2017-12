Prodejci adventních zájezdů, které Češi spojují s vánočními nákupy, pak mají letos hotové žně. Například portál Slevomat jich prodal za celý loňský rok necelých 15 tisíc, avšak letos jen do začátku prosince, tedy před samotným adventem, přes 16 tisíc.

„Nejžádanější jsou Drážďany. Nejenže jsou tamní vánoční trhy vyhlášené a časově dobře dostupné, ale Češi tam jezdí i za levnými nákupy,“ říká ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková s tím, že podle odhadů portálu míří každoročně na tamní vánoční trhy několik stovek tisíc obyvatel Česka.

„K nákupům v zahraničí lákají Čechy výhodnější ceny vybraného zboží v porovnání s tím, za kolik se stejné zboží prodává u nás,“ dodává Havlíčková. V Drážďanech je možné najít například pobočku oblíbeného Primarku a další butiky, které na tuzemském trhu zastoupeny nejsou.

Na oblíbené trhy kousek za hranicemi je samozřejmě možné vyrazit i po vlastní ose. Některé organizované zájezdy lze pořídit už za cenu kolem 350 korun za osobu. Vyjdou tak levněji než běžná zpáteční jízdenka autobusem či vlakem.

Nižší ceny nabízejí zejména cestovní kanceláře, které pro podobné aktivity využívají volné autobusové kapacity v mezisezóně.

S předvánoční turistikou jsou spojeny také velice oblíbené výlety a zájezdy do Norimberku či do Řezna, v Rakousku jsou to hlavně Vídeň či Salcburk. Z polských měst Češi v době adventu navštěvují nejčastěji Vratislav. Postupně pak v příhraničí objevují i další destinace a méně známá místa. V SRN jde například o Füssen, Retz či Bayreuth.

Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Terezy Pickové se prodej adventních zájezdů zvýšil proti loňsku v průměru o osm procent. „Celkově silnější prodeje pozitivně ovlivňuje také rostoucí poptávka školních kolektivů a ucelených skupin,“ doplnila.

Vedle nákupů láká i návštěva zámků

Častým motivem jednodenních zájezdů je nákup originálních dárků v příjemné předvánoční atmosféře. Nově však podle Pickové vzrostl zájem i o vícedenní pobyty s bohatší programovou nabídkou.

Adventní nákupy jsou tak často spojovány s návštěvou termálních lázní, s poznáváním historických měst i místních kulturních zvyklostí, jako je třeba průvod čertů v rakouském Schladmingu, anebo s návštěvou vinných sklípků. „Populárním bodem programu jsou také prohlídky atraktivních cílů v okolí měst, například Popelčin zámek Moritzburg u Drážďan, pevnost Königstein, zámky Schönbrunn a Neuschwanstein,“ informovala Picková.

Jak dodala, česká klientela se orientuje zejména na klasické adventní metropole v kratší dojezdové vzdálenosti. Stále častěji jsou vyhledávány i méně známé adventní destinace jako Budyšín, Zhořelec či Krakov.

Průměrná cena jednodenního autobusového zájezdu s průvodcem se podle AČCKA pohybuje v rozmezí 500 až 1000 korun. Dvoudenní víkendový zájezd s ubytováním pak vyjde přibližně na dva tisíce korun.