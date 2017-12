Sloučit je možné i půjčky celé rodiny

Sloučit více půjček do jedné lze už několik let. Češi této možnosti využívají, ovšem mnozí netuší, že je možné konsolidovat i jiné typy závazků, nejen spotřebitelské úvěry. Navíc finanční společnosti nyní nabízejí možnost sjednotit do jedné půjčky i závazky partnerů nebo celé rodiny.