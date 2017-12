„Hranice bohatství začíná pro Čechy na částce 50 tisíc korun čistého měsíčního příjmu. Proti roku 2009 se tato částka nezměnila, a to i přesto, že průměrná mzda za posledních osm let vzrostla o více než 20 procent,“ komentovala výsledky výzkumu mluvčí Sazky Veronika Diamantová.

Ženy podle ní vidí výrazně více než muži bohatství kromě peněz v dobrém zdraví, v lásce a rodině, zatímco pro muže je symbolem bohatství častěji svoboda v rozhodování, pocit moci a možnost nepracovat.

Hodnota majetku bohatého člověka je pak podle průzkumu nejčastěji 10 miliónů korun. „Pod pojmem majetek lidé vidí zajištěné bydlení, tedy nemovitosti, někdo si představuje velkou vilu s bazénem, pozemky, auto, ale i zlato a šperky. Dále také dostatek peněz na plnění svých snů, na svoje koníčky a cestování,“ doplnila Kristina Hanušová z GfK Czech.

Vidina zbohatnutí láká více muže

Být bohatým si přeje 71 procent Čechů. Tato myšlenka láká o něco více muže než ženy. Největší zájem zbohatnout mají lidé do 30 let z větších měst a nezadaní. Za bohaté se považuje jen nepatrná část obyvatel České republiky. Nejčastěji jsou to lidé z vyšší věkové kategorie 50 až 65 let.

Ekonomice se daří, mzdy rostou, a proto není překvapující, že téměř třetina Čechů se cítí letos bohatšími než vloni. Téměř polovina lidí si na příští rok dává předsevzetí více šetřit a hlídat finanční výdaje.

Stejně jako v roce 2009 si i letos Češi myslí, že bohatí mají mnohem více příležitostí ještě více zbohatnout, mají více zábavy a také svobody. Na druhou stranu movití lidé mají podle nich méně volného času a lásky.

Češi mají jasnou představu, kolik by museli vyhrát v loterii, aby se stali opravdu bohatými. Pro 22 procent lidí by to bylo 10 miliónů korun, dalším 20 procentům by k bohatství stačil rovný milión. Třetí nejčastěji uváděnou hodnotou je pět miliónů (13 procent).

„Zatímco u miliónu korun lidé spíše věří, že ho dokážou uspořit než vyhrát, od částky tří miliónů je pro ně pravděpodobnější vyhrát v loterii,“ dodala Hanušová.