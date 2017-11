Z průzkumu ČSOB Penzijní společnosti vyplynulo, že čeští muži nejsou žádní troškaři a v penzi by chtěli pobírat „nadstandardní” důchody. Tři čtvrtiny by se spokojily s částkou mezi 15 tisíci až 20 tisíci korunami. Průměrný důchod je přitom nyní zhruba 12 tisíc korun.

Spoření na poslední chvíli

Data penzijních společností ukazují, že mnoho jejich klientů začíná na penzijní spoření myslet až na poslední chvíli, tedy v okamžiku, kdy už stojí na prahu důchodu. Například u ČSOB Penzijní společnosti si nejvíce smluv o doplňkovém penzijním spoření během letošního roku založili muži ve věku 61 let.

Šedesátníci si také ukládají mnohem vyšší částky než mladší muži. Může to souviset i s tím, že na rozdíl od žen, muži do důchodu nijak nespěchají. Více než tři pětiny z nich by do důchodu nejraději odešly mezi 60. a 65. rokem.

Z dat Českého statistického úřadu přitom jasně plyne, že i mladší muži jsou na tom finančně nejlépe za posledních několik let, což jim dává prostor k tomu, aby si spořili více.

„Mediánová měsíční mzda v letošním druhém čtvrtletí meziročně rostla o 8,2 procenta. Češi začali opět více utrácet a ochota spořit, jak napovídá klesající míra úspor, se spíše zmenšuje. Na zadní vrátka dnes zjevně myslí málokdo,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Pozitivní naopak je, že muži si své penzijní spoření chtějí nechat na stáří a úspory neutratí dříve.

Tři ze čtyř spoří do tisícovky

Muži si penzijní spoření nejčastěji zakládají kvůli státním příspěvkům, který za hlavní impuls pro sjednání spoření označil každý druhý dotázaný. Pro třetinu je pak hlavním důvodem příspěvek zaměstnavatele.

„Většina českých mužů sice má penzijní spoření, neukládá na něj ale dostatečné částky, a navíc nevyužívá naplno státní příspěvek. Aby lidé získali maximální státní příspěvek 2760 korun ročně, musí na penzijní spoření posílat nejméně 1000 korun měsíčně. Téměř polovina českých mužů si ale ukládá jen nanejvýš 500 korun,“ upozornila Marie Zemanová z ČSOB Penzijní společnosti.

Více než tisícovku měsíčně si na svůj penzijní účet posílá jen necelých 23 procent českých mužů.