Podle ČSÚ mají v každé druhé domácnosti jedno či více zvířat. Nejčastěji lidé chovají psy (v roce 2015 - 28 procent domácností) a kočky (2015 - 19 procent). V Evropě tak Češi patří ke špičce chovatelů domácích mazlíčků.

Za jejich péči lidé utratí dohromady kolem dvou miliard korun ročně. Ve výdajích jsou zahrnuty všechny služby pro domácí zvířata, tedy kromě veterinární péče, i postupně se rozvíjející psí kosmetické salóny nebo hotely.

„Pro srovnání, je to přibližně stejná částka, jakou české domácnosti vynaloží za papírenské zboží, psací a kreslicí potřeby nebo za jízdní kola. Pokud připočteme i samotné náklady na pořízení zvířete, krmivo a jiné potřeby pro chov, dostaneme se k částce vyšší než 12,6 miliard ročně,” uvedl Tomáš Harák z ČSÚ.

Bezdětné domácnosti za zvířata utrácejí nejvíce

Domácnosti utrácejí za domácí zvířata čím dál více. Mezi lety 2009 a 2015 se zvýšily jejich výdaje na veterinární a ostatní služby o 26 procent. Nejvyšší objem peněz vydávají na zvířecí miláčky bezdětné domácnosti.

Jejich výdaje na čtyřnohé mazlíčky jsou přibližně o 73 procent vyšší oproti domácnostem s dětmi. Odpovídá to výsledkům marketingového průzkumu společnosti Focus, Marketing and Social Research, podle kterého si lidé nejčastěji zvíře pořizují, když děti opustí domov, a zvíře se tak stává pojistkou proti osamělosti.

Potvrzuje to i členění výdajů domácností podle věku osoby v jejím čele. Nejvíce za své zvířecí kamarády utratí domácnosti, kde je tato osoba ve věku od 50 do 69 let.