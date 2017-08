Češi vylepšují bydlení i dětem, s obnovou dětských pokojů se vejdou do 50 tisíc

Po kuchyních a koupelnách se Češi pouštějí i do vylepšení pokojů svých dětí. Na rekonstrukci by podle představ rodičů měla vetšinou stačit částka do 50 tisíc korun. Takovou investici jsou schopni zvládnout z vlastních úspor. Ovšem pětina rodičů plánuje dražší rekonstrukci a v takovém případě pak nejčastěji sáhnou po úvěru od stavební spořitelny.