Jste schopní dát každý měsíc nějaké peníze stranou a byli byste rádi, kdyby se vám rozmnožily. Uvažujete o tom, že byste je investovali, protože nechat je jen tak ležet ladem na účtu, se vám příčí. Dny, týdny, ale i měsíce plynou a vy jste stále ve fázi uvažování. A tím se dopouštíte první základní chyby - do investování se vůbec nepustíte.

Chybí plán



Další chybou, kterou někteří začínající investoři často dělají, je to, že se do investování vrhnou po hlavě, aniž by si předem naplánovali a promysleli, čeho chtějí investováním docílit. Nemají představu, jak velké riziko podstoupí či třeba po jak dlouhé období chtějí peníze pravidelně investovat. Zkrátka nemají žádný cíl.

Proto ještě než se do investování pustíte, dobře si promyslete, jakou zvolíte strategii. Zjistěte si, i jaký typ investora jste - zda se spokojíte s nižšími výnosy, ale i nižším rizikem, nebo naopak jste ochotni jít do většího rizika s vidinou vyšších výnosů.

Všechno na jednu kartu

Chybou některých investorů je i to, že si nedokáží zvolit vhodné portfolio a peníze vkládají například jen do jednoho typu fondu.

Je velmi důležité sestavit si takové investiční portfolio, které bude obsahovat jak rizikové, tak stabilní investice. Investujte jak do akcií, tak dluhopisů či komodit.

Špatné načasování

Někteří investoři nedokáží zvolit vhodnou dobu pro nákup či naopak prodej. Dopouští se chyby tím, že nakupují ve chvíli, kdy trhy dosahují výborných výsledků a cena je nahoře. Nebo naopak podlehnou panice, když cena jejich investice padá a začnou se jí zbavovat.

Já sám

Aby se z člověka stal dobrý investor, musí se hodně učit, absolvovat různá odborná školení a získat mnoho zkušeností. Proto pokud nepatříte mezi zkušené investory s mnohaletou praxí, vyvarujte se chyb některých „odvážlivců”, kteří si nenechali poradit, do investování se vrhli tzv. po hlavě a později litovali svých ukvapených rozhodnutí.

Nepodceňujte rady zkušenějších investorů a nic nezkazíte tím, když se obrátíte na profesionála, který vám s investováním může pomoci.