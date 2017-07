„Po pětadvaceti letech jsem od nich dostal výpověď. Řekli mi, že pokud od nich nebudu brát elektronické stravenky, tak se mnou končí. Stejně, jako to říkají ostatním hospodským. Po EET a zákazu kouření to je pro mě další morová rána,“ řekl Právu majitel restaurace na pražských Vinohradech, který nechtěl být jmenován.

Obává se, že mnoho lidí, kteří tyto papírové stravenky dostávají od svých zaměstnavatelů, k němu přestane na obědy chodit. „Nechci se ale nechat do něčeho nutit. Navíc by to pro mě znamenalo další náklady,“ dodal hospodský s tím, že přes obědy platí stravenkami zhruba polovina lidí.

Stravenková firma si pak podle něj z každé stravenky strhává sedm procent. Další stravenkové firmy povinné přijímání elektronických stravenek podle hospodského zatím nevyžadují.

Nejde o trend, tvrdí firma

Stravenky Sodexo bude moci přijímat do konce října, kdy mu vyprší výpovědní lhůta.

Novinka rovněž nepotěšila návštěvníky jedné vinohradské restaurace, kteří těmito stravenkami platí. „Přestanu sem chodit,“ prohlásil kategoricky jeden z hostů. Upozornil také na to, že v širokém okolí zatím hospody elektronické stravenky neberou. Vyjma jedné restaurace, která patří velké pivovarnické skupině.

Přes 90 procent lidí řeklo, že chce papírové. Hlavně proto, že elektronickými na většině míst, ať už v hospodě, koloniálu, nebo u řezníka, prostě nezaplatí. zaměstnankyně jedné z pražských firem

Společnost Sodexo vypovídání smluv některým hospodským potvrdila. „V několika jednotkách případů se skutečně stalo, že jsme při projednávání podmínek smlouvy na přijímání elektronické karty spolupráci s partnerem ukončili. Určitě to není trend ani obchodní strategie,“ sdělil Právu mluvčí společnosti Ivan Tučník.

„Naším dlouhodobým cílem je rozšiřování sítě podniků, které přijímají naše elektronické stravenky. Nové partnery proto motivujeme k tomu, aby kromě papírových stravenek přijímali také naše karty. Jediným technickým předpokladem je, aby měli v provozovně nainstalovaný platební terminál,“ dodal. Platební terminály jsou však ve většině menších hospod stále spíš výjimkou.

Elektronizace zaměstnaneckých benefitů, včetně stravenek, probíhá v Česku už několik let. V případě stravenek Sodexo je podle Tučníka využívá v elektronické formě asi desetina uživatelů.

„Z celkového počtu 650 tisíc zaměstnanců tak již zhruba 60 tisíc lidí platí za oběd stravenkovou kartou, přičemž toto číslo rychle roste. Očekáváme, že v horizontu dvou až tří let jejich podíl naroste až na polovinu,“ dodal mluvčí.

Elektronické stravenky začala poprvé vydávat společnost Benefit Management na konci roku 2013, kdy jimi bylo možné platit konzumaci jídla jen ve vybraných restauracích. Nyní je možné elektronickými stravenkami platit i v řadě obchodních řetězců. Mnoho zaměstnavatelů má obecně o stravenky zájem, protože jde o daňově uznatelný benefit.

V případě elektronických stravenek se stravné nahraje na kartu zaměstnance. Jsou ale i firmy, které o tuto verzi nestojí. „V práci jsme o tom hlasovali. Přes 90 procent lidí řeklo, že chce papírové. Hlavně proto, že elektronickými na většině míst, ať už v hospodě, koloniálu, nebo u řezníka, prostě nezaplatí,“ řekla Právu Barbora (25) z jedné pražské firmy.