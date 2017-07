Česká podnikatelská pojišťovna

Skupinové úrazové pojištění Filip Plus : možno zvolit připojištění trvalých následků úrazu, smrt následkem úrazu, denní odškodné za léčení následků úrazu a pobytu v nemocnici z důvodu úrazu či připojištění zlomenin

: možno zvolit připojištění trvalých následků úrazu, smrt následkem úrazu, denní odškodné za léčení následků úrazu a pobytu v nemocnici z důvodu úrazu či připojištění zlomenin Délka pojištěn í: několik hodin, dní, měsíců i let

í: několik hodin, dní, měsíců i let Věk pojištěného dítěte : od narození do 17 let



: od narození do 17 let Výše pojistných částek individuální pro jednotlivá rizika (např. smrt úrazem 50 tis. Kč)



individuální pro jednotlivá rizika (např. smrt úrazem 50 tis. Kč) Cena pojištění: individuální podle výše pojistných částek, délky pojištění apod., pohybuje se v řádu několika korun za den