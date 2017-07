Přijetí telefonu k reklamaci mu ještě e-shop oficiálně sídlící na české adrese potvrdil e-mailem, pak se ale odmlčel a na žádost o vyřízení reklamace nebo o vrácení peněz už nereagoval, a to několik měsíců. Karel se proto obrátil na Českou obchodní inspekci (ČOI). „Inspekci jsem napsal stížnost,“ řekl Právu. Žádal ji o spolupráci při mimosoudním řízení, které skutečně měsíc poté zahájila.

Po uplynutí lhůty 90 dnů, tedy letos v dubnu, pak dostal vyrozumění, že ČOI nemá dostatečné „páky“ na to, aby ze zástupců ­e-shopu peníze dostala, nebo aby je přiměla mu telefon vrátit.

Polák vedený jako ředitel e-shopu nevyslyšel několik výzev o zahájení mimosoudního řešení sporu. Inspekce tedy Karlovi poradila, ať dá celou věc k soudu.

„Povinností prodejce je reagovat na Českou obchodní inspekci, a to je bohužel ze zákona jediná povinnost prodejce. Pokud reaguje a stejně to nesplní, tak nezbývá než se obrátit na soud nebo na policii,“ vysvětlil Právu mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Vzhledem k tomu, že společnost nekomunikovala, tak s ní inspekce zahájila správní řízení pro nespolupráci.

„Nyní jsme ve fázi, kdy pokuta byla před pár dny uložena a čeká se na nabytí právní moci, případně na odvolání se proti pokutě,“ dodal Fröhlich.

Pokuta za desítky tisíc



ČOI udělila firmě pokutu v řádu desítek tisíc korun. Limit je přitom až do výše miliónu korun. „Zákon nám dává maximální hranici, takže my musíme začít někde dole, a když se to bude opakovat v další věci, tak pokuta poroste,“ vysvětlil Fröhlich.

Nyní je ovšem otázkou, jak bude inspekce peníze vymáhat. Od března společnost vlastní firma s polským názvem sídlící ve vesnici na západní Ukrajině. Jednatelem je nyní podle obchodního rejstříku obyvatel tamější vesnice.

Na firmu se chystá trestní oznámení

„Pokuta je uložená vůči subjektu, a pokud ji podnikatel nezaplatí, protože je to dluh vůči státu, tak se to předává celní správě, která má další cesty, jak to vymáhat. Například obstavením účtu nebo žádostí o spolupráci v konkrétní zemi,“ popsal Fröhlich.

Zodpovědný za chyby přitom bude právě muž ze Zakarpatské Ukrajiny. Polský podnikatel mu totiž firmu prodal předtím, než ČOI pokutu udělila. Karel se vzdal naděje, že by svůj telefon ještě někdy viděl nebo že by mu firma vrátila peníze. Soudní cestou jít nechce, protože nevěří, že by peníze dostal zpátky.

Právo zkusilo společnost kontaktovat. Ani po dvou týdnech ale nepřišla odpověď na dotazy zaslané e-mailem. Infolinku nikdo první dva dny nezvedal a poté už byla nedostupná. Nikdo neodpovídal ani na číslech na slovenských a polských stránkách.

Ačkoli na internetu je na některých srovnávačích cen pár pozitivních hodnocení, uživatelé mají podezření, že si je společnost psala sama. Převládá totiž kritika firmy. Mobily jsou prý padělky nebo jde o použité zboží. Množí se také stížnosti kvůli špatné komunikaci s prodejci a nevyřizování reklamací. Někteří zákazníci dokonce shánějí ostatní k podání hromadného trestního oznámení na firmu.

To ostatně doporučuje i právní poradce dTestu Miloš Borovička: „Možná by bylo namístě myslet na to, jestli to není soustavná činnost, která má za účel porušování práva.“ Otázkou prý ale je, jestli za tím skutečně policie a státní zastupitelství uvidí podvodné jednání vzhledem k tomu, že muž na začátku mobilní telefon dostal a „ztratil“ se až při reklamaci. Doporučil, aby si zákazníci předem skutečně dobře prověřili společnost, od níž nakupují.