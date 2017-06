Radikálové z hnutí Islámský stát ve středu v iráckém Mosulu vyhodili do povětří tamní památnou mešitu an-Núrí pocházející z 12. století, i s jejím slavným, 45 metrů vysokým šikmým minaretem přezdívaným Hrbáč. Právě v této mešitě v roce 2014 vyhlásil lídr IS abú Bakr al-Bagdádí chalífát na dobytých územích v Iráku a Sýrii. Celý článek Islámský stát si vyhodil do vzduchu památnou mešitu z 12. století, v níž byl vyhlášen»