Sezónní práce a letní brigády ovlivňují celkovou situaci na pracovním trhu a pro mnohé studenty, dlouhodobě nezaměstnané či osoby hledající přivýdělek ke svému hlavnímu zaměstnání představují významný zdroj příjmů.

Již v březnu byl znát jejich podíl na celkové nezaměstnanosti, kdy Úřad vlády evidoval o 64 500 lidí méně oproti únoru. Nezaměstnanost klesla z 5,1 procenta na hodnotu 3,4 procenta, což znamená, že jde o nejnižší březnovou hodnotu od roku 2008.

Brigádu hledejte s předstihem



„O sezónní práce a letní brigády je mezi populací každoročně zájem. I z toho důvodu je lepší shánět práci několik měsíců dopředu. Ovšem i v průběhu prázdnin se dají najít dobrá místa, jen je třeba důkladně sledovat nabídku. Využít lze možnosti internetu, kde lze snadno sehnat práci nebo po staru oslovit konkrétní firmy s žádostí o brigádu,“ doporučil Stanislav Koukal, ředitel projektu Robeeto.

Většina brigád funguje na bázi dohod konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně se jedná o dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, které jsou koncipovány právě pro krátkodobá zaměstnání. Je nutné je rozlišovat, protože pracují s odlišnými podmínkami a po jejich správném splnění mohou pracovníci čerpat i řadu výhod.

Jak pracovat legálně a bez placení daní

Jednou z možností je dohoda o pracovní činnosti (DPČ). U příjmu z DPČ se klasicky strhává zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmů, pouze při částce do 2500 korun ve specifických případech není třeba platit pojistné na sociální a zdravotní pojištění. I zde je však možné uplatnit slevu poplatníka a případnou slevu na studenta. Podmínkou DPČ je práce na dobu nejdéle 52 týdnů s maximálním rozsahem 20 hodin týdně.

Pokud si ale vyděláte více než 2500 korun, je pro vás vhodná tzv. dohoda o provedení práce (DPP). Tato forma dohody nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce, nicméně pokud máte uzavřeno více dohod u několika zaměstnavatelů, platí tento limit pro každého zaměstnavatele zvlášť.

DPP je zajímavá především pro pracovníky, jejichž hrubý měsíční výdělek dosahuje maximální výše 10 tisíc korun. V dané chvíli totiž zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojištění, platí se pouze 15procentní daň.

„Každý poplatník daně z příjmů může uplatnit základní daňovou slevu, která letos dělá 24 840 korun za rok, za měsíc tedy 2070 korun. Specifickou skupinu tvoří studenti, kteří kromě slevy na poplatníka mají nárok na slevu na studenta, která v tomto roce činí až 4020 korun ročně. V praxi tak studentům často vychází daň nulová a ve výsledku tedy dostanou částku, kterou si skutečně vydělali,“ říká Dana Trezziová z poradenské společnosti BDO.

Mám více brigád, co teď?

Máte-li každý měsíc brigádu u jiné firmy, o daně se starat nemusíte, vše za vás odvede zaměstnavatel. Ale dejte si pozor, nesmíte pracovat u více zaměstnavatelů současně.

Pokud chcete, aby vám stát vrátil zaplacenou daň, podejte daňové přiznání. Podmínkou je mít podepsané růžové prohlášení neboli tzv. prohlášení poplatníka ze závislé činnosti, a pokud jste student, tak také potvrzení o studiu.

Nechcete-li podávat daňové přiznání, ale zároveň byste rádi zpátky odvedenou daň a pracovali jste u jednoho nebo více zaměstnavatelů postupně, obraťte se přímo na svého zaměstnavatele, který vám po skončení roku při ročním zúčtování přeplatek vrátí. Nejde to ale ve chvíli, kdy jste během jednoho měsíce absolvovali brigády u několika zaměstnavatelů souběžně.

„V případě více brigád u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci se daňové přiznání podávat musí. V dané situaci je zapotřebí podepsat u jednoho zaměstnavatele růžové prohlášení, ve kterém uplatníte slevy na poplatníka a slevy na studenta. Příjem z druhého zaměstnání se vám sníží o 15procentní daň. Následně podáte daňové přiznání z obou brigád a daň, kterou za vás odvedl druhý zaměstnavatel, se vám na základě žádosti v daňovém přiznání vrátí,“ vysvětlila Dana Trezziová z poradenské společnosti BDO.

Vydejte se za prací do zahraničí

V současné době nejsou lidé poptávající práci omezeni hranicemi našeho státu a za prací mohou vyjet i do zahraničí.

„Vhodné pracovní nabídky lze hledat přes pracovní agentury, jen je potřeba si je důkladně prověřit a zjistit si, zda vlastní licenci ministerstva práce a sociálních věcí. Práci v EU pak můžete hledat například v evropské databázi Eures, kterou provozuje Úřad práce,“ doporučila Trezziová.

Pracovní podmínky zahraničních brigád se odvíjí od konkrétní země a práce, kterou tam budete vykonávat. Ve většině zemí EU můžete krátkodobě pracovat bez pracovního povolení i povolení k pobytu, což naopak v USA či Austrálii nepůjde.

„Odlišnosti panují i v oblastech pojištění a daní. Obecně platí, že při odjezdu za prací do zemí EU se musíte odhlásit ze systému českého zdravotního pojištění a po návratu se opět přihlásit,“ upozornila Trezziová.

A dodala, že v případě, jedete-li za brigádou mimo EU, avšak jen na dobu maximálně půl roku, zůstáváte českým pojištěncem.

Rozdíly vznikají i ohledně sociálního pojištění. Výhodu mají studenti, kteří sociální pojištění neplatí a nemusí tedy ani svůj pracovní odjezd do zahraničí složitě řešit. V rámci EU platí evropská koordinační pravidla pro účely sociálního zabezpečení, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána.

Co se týče daně z příjmu, máte povinnost přiznat veškeré své příjmy, to znamená i ty zahraniční. Česká republika má však s řadou zemí smlouvu, která zamezuje dvojímu zdanění jednoho výdělku. Doporučuje se tedy ještě před samotným odjezdem podívat se do seznamu těchto zemí, který lze najít na webu Ministerstva financí ČR.