„Téměř třetina žadatelů o půjčku přes internet by chtěla mít peníze na účtu nejpozději do hodiny, přičemž přes třicet procent dotázaných by dokonce ocenilo schválení do několika minut,“ uvedl Tomáš Kostrhoun z Moneta Money Bank.

Ověřování schopnosti klienta splácet, tzv. bonita, ale stojí čas. Zákon o spotřebitelském úvěru na banky i nebankovní úvěrové firmy tlačí, aby byly opatrnější než dříve.

Pokud totiž při nesplaceném dluhu věřitel u soudu neprokáže, že žadatele prověřil dostatečně pečlivě, soud z nároku věřitele vyškrtne úroky a sankce z prodlení. A dříve finančními společnostmi tolik oblíbené rozhodčí doložky o mimosoudním odklepnutí dlužníka do exekuce jsou u spotřebitelů minulostí.

Budoucnost je v aplikacích umožňujících finanční služby v mobilu během vteřin Zdeněk Přibyl, Capgemini

Když jde o to, proklepnout si žadatele o půjčku, banky i úvěrové firmy nahlížejí hlavně do Bankovního a nebankovního registru klientských informací CRIF. Z něho již ovšem druhým rokem vyplývá, že rapidně přibývá mladých lidí do 29 let, kteří nevracejí spotřebitelské půjčky a závazky z kreditek. Už čtvrtina těchto dlužníků si koleduje o exekuci.

Pokud ale papírově vydělávají dvojnásobek životního minima a nic moc na své jméno nevlastní, podle občanky trvale bydlí na obecním úřadě, tak z toho těžkou hlavu nemají. Není jim co zabavit. Jsou-li zaměstnaní a vydělávají oficiálně nad zhruba patnáct tisíc, věřitel jim může po schválení soudem nechat provést srážky přímo ze mzdy.

Každopádně nejen banky, ale i nadnárodní poradenská společnost Capgemini potvrzují, že nástup bleskového ověřování žadatelů o půjčku a tlak populace na co nejrychlejší poskytování peněz po schválení půjčky jsou neodvratné. Schvalovací a transakční procesy urychlují FinTech. Jedná se o nadnárodní softwarové firmy poskytující i finanční služby.

Klín klínem

Proti neodvratnému urychlování on-line půjčování jdou záměry ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který soustavným posilováním práv dlužníků a jejich možností, aby v osobním bankrotu nemuseli nic vracet, chce docílit podle svých slov toho, aby věřitelé poskytovali půjčky s větším rozmyslem a důsledněji počítali, zda žadatel půjčku splatí.

Právě klienti rychlých on-line půjček, kterým se věnuje výzkum pro Monetu, totiž mnohdy těmito penězi platí starší půjčky, výpadky při splátkách hypoték nebo z toho kupují zařízení do bytu, který si koupili na hypotéku, ale nezbylo jim nic na vybavení. Vytloukají klín klínem.

Vrána k vráně sedá

Globální informační technologie už ale dokážou skloubit oba požadavky na co nejrychlejší obrátku peněz v půjčkách i posouzení bonity žadatele.

Nové aplikace, kterými úvěrové firmy disponují, vycházejí z toho, že většina lidí už má tzv. chytrý mobil, který zaznamenává, kde se člověk pohybuje, mezi jakými lidmi, kam a jak často jezdí. Speciální aplikace u žadatele analyzují sociální sítě, a to nejen Facebook, ale i profesní sítě, které propojují sobě rovné z hlediska pracovních pozic. A z toho všeho umějí rychle propočítat bonitu klienta.

„Investovali jsme do platebního start-up Twisto payments. Umožňuje nákupy s odloženou platbou. Klient nemusí dávat téměř žádné údaje, a přesto společnost ví, zda je žadatel bonitní, nebo ne. Vidí, z jakého počítače se přihlašuje, jaké používá programy, částečně i kde bydlí,“ potvrdil Právu šéf poradenské společnosti Partners Petr Borkovec.

Podle něj sice neví, kolik peněz máte na účtu, ale jeho algoritmy vycházejí z principu, že vrána k vráně sedá. „Systém dokáže vyhodnotit na základě mnohých charakteristik chování žadatele na síti, zda půjčku vrátí,“ dodal.