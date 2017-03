Průzkumu Hypoteční banky ukázal, jak se mění typický hypoteční klient v závislosti na věku, partnerském vztahu i velikosti rodiny.

Malý byt vs. větší dům

Ještě jí nebylo třicet, je svobodná, bezdětná a měsíční splátka jejího hypotečního úvěru je 6342 korun. Pokud to není žena ale svobodný a bezdětný muž, každý měsíc zaplatí o 450 korun více a vyšší je i suma, kterou si na bydlení půjčil – v průměru o sto tisíc korun, tedy 1,8 miliónu korun.

Na opačném pólu obyvatel Česka s hypotečním úvěrem pak stojí manželské páry se třemi a více dětmi, které si na větší byt či dům v průměru půjčují 2,4 miliónu a měsíčně splácí 10 351 korun.

„Z našich statistik, které vychází z informací o stovkách tisících klientů, například víme, jak velký vliv na typ pořízené nemovitosti má věk žadatelů a skutečnost, zda žijí sami či s partnerem. Jakmile totiž o hypoteční úvěr lidé žádají ve dvou, rapidně roste počet žádostí na financování koupě domu,” upozornila Kateřina Krásová z Hypoteční banky.

Hypotéku na pořízení malého bytu si vyřizují dvě třetiny mladých žen a polovina mužů žijích bez partnerů. Pokud jsou ale na hypotéku dva, peníze z úvěru už častěji míří na pořízení domu. U párů pod 30 let je to v 60 procentech případů, u párů nad 30 let v 59 procentech případů.

„Dá se říci, že tito klienti už počítají s narozením potomka, pro něhož budou potřebovat větší prostor,“ doplnila Krásová.

Do stavby domu se pouští hlavně bezdětné páry



Statistiky také ukázaly, kdo se nejčastěji pouští do výstavby nového rodinného domu, kdo kupuje starší dům, kdo renovuje a jaké skupiny žadatelů se nejvíc týká otázka refinancování úvěru.

„Zajímavé je, že nejčastěji staví páry, které ještě nemají dítě, konkrétně skupina svobodných (23 procent) a sezdaných (26 procent) párů do třiceti let. Naopak nejméně se do výstavby vcelku logicky pouští svobodné ženy do 30 lety a také rodiny se třemi a více dětmi,” zmínila Krásová.

Dodal, že zatímco u první skupiny kromě financí a zkušeností chybí na stavbu domu odvaha, u rodin s dětmi to bude především čas, protože tato skupina dává přednost koupi staršího domu nebo úvěr používá na rekonstrukci vlastního bydlení.