Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Příspěvek pro děti do 3 do 15 let z fondu prevence na dentální hygienu - 600 Kč

Příspěvek pro novorozence na monitor dechu, chůvičku či další pomůcky - 600 Kč

Příspěvek na oční vyšetření přístrojem PlusOptix pro děti od 6 měsíců do 3 let - až 600 Kč

Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě - 600 Kč (děti až 1800 Kč, když se rodiče svého vzdají)