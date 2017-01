Přinášíme přehled pěti kroků, které se vyplatí udělat jako první.

Bezodkladně se obraťte na policii

„Opravdu první, co se vyplatí udělat, když zjistíte, že vás vykradli, je bez dalšího odkladu kontaktovat policii. Do jejího příjezdu s ničím nehýbejte, nic neuklízejte a neupravujte,“ upozornil Ivan Pavlíček expert na zabezpečení ze společnosti Next.

Karty a doklady zablokujte

Pokud mezi ukradenými věcmi jsou i vaše doklady a platební karty, je nutné je ihned zablokovat.

„Blokaci karty je třeba provést okamžitě, protože jinak riskujete ztrátu peněz z účtu. Řešením může být ale i pojištění karty, které kryje její zneužití,“ uvedla Hana Drápalová ze Sberbank.

Zároveň nepodceňujte ani „zablokování“ dokladů, proto jejich odcizení ihned nahlaste na policii či obecním úřadě. Mohlo by se vám totiž stát, že by si zloděj na váš občanský průkaz rychle sjednal půjčku nebo ji použil k páchání další trestné činnosti, zakládání falešných firem, provádění finančních transakcí a dalším ilegálním aktivitám.

Vše si nafoťte a sepište

Po odchodu policie je dobré udělat vlastní soupis škod. I když policie pořídí své snímky z místa činu, i vy si vše vyfoťte. A to včetně detailů místa vniknutí. Zdokumentujte si také vzniklá poškození.

Sepište také seznam ztracených věcí a nezapomeňte zaznamenat i věci které byly při vloupání poškozeny. Bude se vám hodit pro policii i pro pojišťovnu.

U odcizených věcí budete muset doložit, že jste byli skutečně jejich vlastníky. Ideálně proto mějte k dispozici doklady o zakoupení, případně záruční listy. Vlastnictví lze dokázat také fotografiemi, svědectvím sousedů, případně podepsat čestným prohlášením.

Kontaktujte pojišťovnu

I nahlášení škody pojišťovně udělejte, pokud možno, co nejdříve. Pojišťovna po vás bude požadovat předložení protokolu od policie. Hodit se vám samozřejmě bude i váš seznam zničených a poškozených věcí včetně fotodokumentace.

Pojišťovna zpravidla ukončí své šetření zhruba během tří měsíců od nahlášení pojistné události a do patnácti dnů od likvidace pojistné události byste od ní měli obdržet finanční plnění. Všechny doklady o zaplacení oprav si uschovejte pro případ potřeby.

Nezapomínejte na sebe

Nevítaná návštěva zloděje může představovat ovšem i ztrátu ve zcela jiném smyslu. Podle odborníků patří mezi nejhorší následky, se kterými se mohou oběti krádeže potýkat, zejména negativní dopady na psychiku poškozených.

„Pocity ztráty bezpečí a soukromí mohou u psychicky méně odolných jedinců vést ke zvýšenému stresu, úzkostem a v některých případech až k vytvoření posttraumatické stresové poruchy, která jim následně značně komplikuje život,“ upozornila psychiatrička Dana Dufková, psychiatrička. Proto v případe přetrvávajících úzkostí neváhejte vyhledat odborníka.