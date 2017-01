Běžné spotřebitele nejvíce zasáhla transpozice evropské směrnice, zákon o spotřebitelském úvěru. Dotýká se všech úvěrů, bankovních i nebankovních, a zcela nově reguluje také oblast hypoték a mikropůjček. Lidem přináší mnoho plusů, například možnost splatit hypoteční úvěr v době fixace zdarma nebo s minimální sankcí.

Banky se zřejmě budou více jistit

Velkou neznámou je právo spotřebitele napadnout u soudu posouzení úvěruschopnosti, které banka provedla. Zákon chce, aby banky přísněji posuzovaly možnosti klientova splácení. Na první pohled jde o pozitivní zprávu, přináší však mnohá „ale“.

Banky už totiž začínají být při schvalování úvěru přísnější. „Nejvíce to postihlo tzv. hypotéky bez dokládání příjmu, které nabízí už jen minimum bank a jež byly zejména pro podnikatele možností, jak získat hypotéku. Banky tak při rozhodování o hypotéce méně akceptují výši obratu v jejich daňovém přiznání,“ komentuje změny hypoteční analytička společnosti Partners Lucie Drásalová.

Rovněž ČNB zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték. Od října 2016 už banky nemohou poskytovat hypotéky na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální limit je 95 procent hodnoty zajištěné nemovitosti a od dubna 2017 to bude 90 procent. Dá se očekávat, že právě parametry doporučení ČNB velmi výrazně zahýbají hypotečním trhem.

V listopadu tak podle všeho průměrný úrok u hypoték dosáhl svého dna, a to na hodnotě 1,77 procenta. Ještě před koncem roku první banky začaly úrokové sazby u hypoték zvyšovat.

„Banky budou v průběhu času zvyšovat úroky. Aktuálně očekáváme růst v rozmezí 0,2 až 0,5 procenta. Lze počítat také s tím, že si současnou sazbu nezafixujete na tak dlouho jako dnes. Sazby na fixacích delších než pět let se patrně zvýší ještě o víc,“ odhaduje Drásalová.

Podzim přinesl i další legislativní změnu. V listopadu začala platit novela zákona o dani z nemovitosti. Platba daně z nabytí nemovitosti tak bude vždy na kupujícím, její výše zůstává stejná – čtyři procenta z kupní ceny.

Spoření na penzi: vyplatí se 3000 korun

Stát více podpoří penzijní spoření. Zaměstnavatelé budou moci přispívat až 50 tisíc korun ročně bez jinak povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění (částka je součtem příspěvků na penzijní produkty a životní pojištění).

Od ledna se mění i částka, která lidem umožňuje snížit daňový základ za vlastní platby na smlouvu. Místo původních 12 tisíc korun to bude dvojnásobek, tedy 24 tisíc korun. Maximální roční daňová úspora bude tedy 3600 korun. Pokud chtějí lidé využít státní podpory na maximum, měli by si od ledna posílat na svůj penzijní účet pravidelně tři tisíce korun měsíčně.

Trh by se měl vyvíjet tak, že pojišťovny se budou přetahovat o klienty s nižší pravděpodobností škody podle statistik každé pojišťovny. Zbyněk Kuběj, Partners

V roce 2016 nadále zdražovalo povinné ručení a růst základních sazeb bude pokračovat.

„Trh by se měl vyvíjet tak, že pojišťovny se budou přetahovat o klienty s nižší pravděpodobností škody podle statistik každé pojišťovny. To povede k větší selekci a přesnější segmentaci řidičů, jako to nyní zkouší pojišťovna Allianz. Ta řidiče rozlišuje podle počtu ujetých kilometrů,“ konstatuje analytik neživotního pojištění Partners Zbyněk Kuběj.

Zdražení nejvíce postihne „chronické bourače“ a také rizikové skupiny vozidel, například tahače návěsů.

O bezproblémové řidiče budou podle něj pojišťovny bojovat navýšením obchodních slev a dalšími pobídkami. Cena jejich pojistného bude víceméně stagnovat. Lze také očekávat zvyšování počtu pojistek i jejich celkového objemu u havarijního pojištění, protože řidiči si stále více uvědomují rizika, která jejich vozidlu hrozí, a chtějí je omezit.

Životní pojištění zdraží regulace

V prosinci začala platit též novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Reagovala na specifický problém trhu – přepojišťování smluv, zejména pak u investičního životního pojištění. Podle některých odborníků však úprava zřejmě povede ke zdražení některých produktů.