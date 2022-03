Začíná kontrola marží u čerpacích stanic

Na poznámku, jak lze pumpařům prokázat, že si uměle navyšují marže, premiér Petr Fiala (ODS) v neděli v TV Prima řekl: „Toto je úplně jednoduché. Česká obchodní inspekce a další orgány, které to budou dělat, přesně vědí, co mají sledovat. Jestli vám někdo během dne dvakrát navýší cenu pohonných hmot, ale vy víte, že nakupoval den předtím, tak tam není žádný ekonomický důvod v ceně ropy nebo ropných produktů na mezinárodním trhu, on jenom zvyšuje marži. A to musíme tvrdě hlídat.“