Vyplácíte rozdílné mzdy v regionech? Připravte si argumenty, radí firmám Hospodářská komora

Pokud zaměstnavatelé platí lidem na stejných pozicích různou mzdu v různých regionech, měli by pečlivě prověřit, zda pro to existují objektivní důvody v souladu se zákoníkem práce. Doporučuje jim to Hospodářská komora ČR (HK ČR) na základě analýzy rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu olomouckého řidiče České pošty.